Miembros del Consell Valencià de Cultura, entre ellos su presidente, durante el plano de este lunes. CVC

El Consell de Cultura lanza un pulso a la Generalitat y defiende las políticas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua

La mayoría de los consejeros exigen a la Generalitat «recuperar el presupuesto y la dignidad» a la institución que dirige Verònica Cantó | La declaración ha salido adelanta sin el respaldo de los miembros designados por el PP

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:58

Comenta

El Consell Valencià de Cultura lanza un pulso a la Generalitat y se posiciona a favor de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Así puede ... interpretarse la decisión adoptada en su pleno de noviembre, celebrado este lunes en Ademuz, donde ha aprobado una declaración a favor del valenciano y de la mencionada institución. Literalmente, el texto que se le trasladará al conseller de Cultura, Antonio Rovira, habla de «recuperar la dignidad y el presupuesto» para la institución que rige aquello que tiene que ver con la institución que dirige Verònica Cantó. La propuesta ha salido adelante con 13 votos a favor y sin que la respaldasen, de una forma u otra, los consejeros afines al PP.

