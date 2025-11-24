El Consell de Cultura lanza un pulso a la Generalitat y defiende las políticas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua

El Consell Valencià de Cultura lanza un pulso a la Generalitat y se posiciona a favor de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Así puede ... interpretarse la decisión adoptada en su pleno de noviembre, celebrado este lunes en Ademuz, donde ha aprobado una declaración a favor del valenciano y de la mencionada institución. Literalmente, el texto que se le trasladará al conseller de Cultura, Antonio Rovira, habla de «recuperar la dignidad y el presupuesto» para la institución que rige aquello que tiene que ver con la institución que dirige Verònica Cantó. La propuesta ha salido adelante con 13 votos a favor y sin que la respaldasen, de una forma u otra, los consejeros afines al PP.

Uno de ellos, de José Vicente Navarro, ha votado en contra de esta alternativa. Otros tres consejeros (el presidente, José María Lozano, junto a Ascensión Figueres e Inmaculada Vidal, no han querido participar en la votación. Han sido las diferentes formas de proceder de los consejeros vinculados al PP frente a una declaración ante la que Ana Noguera y Núria Vizcarro han presentado votos particulares explicativos.

«En los últimos tiempos, la lengua propia de los valencianos está sufriendo una serie de ataques ante los cuales esta institución, como órgano estatutario consultivo, no puede continuar en silencio. Los ataques son especialmente dolorosos en tanto que intentan socavar la credibilidad y la autonomía financiera de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), una entidad, conviene recordarlo siempre, que nace de un dictamen del mismo Consell Valencià de Cultura», argumenta la declaración aprobada este lunes.

En el escrito que se le remitirá al conseller Rovira, el Consell Valencià de Cultura lanza una serie de recomendaciones. Una de ellas se refiere directamente a À Punt: «Revertir la situación de discriminación que está sufriendo nuestra lengua en la radiotelevisión pública valenciana y garantizar la calidad lingüística de la cadena pública». Además, exige «devolver el presupuesto recortado y la dignidad a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, reconociendo su papel como órgano normativo del valenciano». En materia educativa, pide a la Generalitat que reformule las políticas lingüísticas « abandonando fórmulas de enfrentamiento y vetos contra escritores y escritoras en nuestra lengua procedentes de otros territorios». Por último, dar marcha atrás a decisiones onomásticas que no tengan el aval de la AVL (el cambio de la tilde en la denominación de Valencia en valenciano) y mantener la ciudad de Alicante como zona valenciano-parlante.

«Tenemos la obligación de denunciar las medidas políticas de este gobierno de la Generalitat y otros organismos oficiales que transitan por el camino de romper uno de los grandes consensos que enmarcaban la convivencia política y social, con medidas tales como recortar el presupuesto a la AVL, explicitar públicamente la voluntad de asfixiarla, declarar la voluntad de limitar la libertad científica del organismo y pretender cambiar el concepto denominándola Acadèmia de la Llengua Valenciana», señala el escrito aprobado por el CVC.

Este organismo ha recordado que estas políticas de la Generalitat dieron pie a un manifiesto firmado por 400 escritores valencianos, y que Ferran Torrent ha renunciado al premio Lletres Valencianes. «Este Consell Valencià de Cultura tiene la obligación de apoyar los esfuerzos de los sectores sociales que trabajan por esa consolidación. Y es por ello que expresamos nuestro apoyo al mencionado manifiesto, que no solo recoge el parecer de los y las firmantes, sino también del conjunto de la sociedad valenciana que ha trabajado para hacer del valenciano un instrumento de cultura potente, diverso y flexible», subraya el escrito.

«Se ha intentado hacer creer a la población que no hay solvencia en la comunidad científica que se ocupa de normativizar y velar por la lengua propia, atreviéndose a pontificar sobre aquello que está bien o mal según la forma como hablamos o escribimos, por parte de políticos y otros profanos en el tema lingüístico», refleja el texto aprobado por la CVC: «Este descrédito a la AVL ha ido acompañado por iniciativas lingüísticas que en ningún caso estaban avaladas por esta institución, como por ejemplo tratar de cambiar el nombre de la capital valenciana. A su vez, se ha dado impulso económico y político a entidades secesionismos que rechazan los consensos científicos de la romanística internacional».

El pleno del CVC también ha mostrado su respaldo a que Potries aspire a ser Capital Europea de la Cultura, frente a capitales de provincias de otors puntos de España como Granada, León o Burgos. De igual manera, se ha cursado un informe que incide en la gravedad del problema generado por la despoblación en gran parte de las localidades de la Comunitat.