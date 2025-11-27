Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Proyección de los frescos de Palomino en la bóveda central a partir de las fotografías de Juan Alcón.

Proyección de los frescos de Palomino en la bóveda central a partir de las fotografías de Juan Alcón. IVÁN ARLANDIS

Los Santos Juanes y sus frescos de Palomino renacen como centro neurálgico de Valencia

'Barroc' es la muestra inmersiva de 15 minutos que resume casi 90 años y una inversión de casi 10 millones de la Fundación Hortensia Herrera desde el devastador incendio de 1936 hasta la restauración finalizada este 2025

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:56

Esta historia con final feliz adquirió ritmo con el estallido de la Guerra Civil en 1936. Un grupo de militantes anarquistas y republicanos incendió la ... parroquia de los Santos Juanes, que asaltó y prendió fuego el edificio, destruyendo gran parte de sus obras de arte, entre ellos los frescos de la bóveda obra del pintor cordobés Antonio Palomino. Pero lo cierto es que el relato debería arrancar en 1900, con la apertura de un taller en Portal Nou. Su impulsor no sospechaba que inspiraría a toda una estirme de técnicos en creación y restauración de diferentes estructuras artísticas, especialmente a su nieta. «Yo de pequeña iba por allí y en esos años nació mi ilusión de restaurar, de realizar trabajos como este», asegura Pilar Roig, catedrática de la UPV, y responsable de la restauración pictórica del templo ubicado junto al Mercado Central.

