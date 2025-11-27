Los Santos Juanes y sus frescos de Palomino renacen como centro neurálgico de Valencia

Esta historia con final feliz adquirió ritmo con el estallido de la Guerra Civil en 1936. Un grupo de militantes anarquistas y republicanos incendió la ... parroquia de los Santos Juanes, que asaltó y prendió fuego el edificio, destruyendo gran parte de sus obras de arte, entre ellos los frescos de la bóveda obra del pintor cordobés Antonio Palomino. Pero lo cierto es que el relato debería arrancar en 1900, con la apertura de un taller en Portal Nou. Su impulsor no sospechaba que inspiraría a toda una estirme de técnicos en creación y restauración de diferentes estructuras artísticas, especialmente a su nieta. «Yo de pequeña iba por allí y en esos años nació mi ilusión de restaurar, de realizar trabajos como este», asegura Pilar Roig, catedrática de la UPV, y responsable de la restauración pictórica del templo ubicado junto al Mercado Central.

Ambos edificios integraban un triángulo que en el siglo XVII era el centro neurálgico de Valencia que completaba la Lonja. Ahora la ciudad, en pleno siglo XXI, vuelve a disponer de ese epicentro social gracias a una actuación en la que Pilar Roig ha hecho un tándem perfecto con el arquitecto Carlos Campos. Tras años de avatares, entre los que está ese devastador incendio o la desaparición de los frescos de la bóveda central a mediados del siglo XX y que aún busca la Interpol, en el último lustro se ha recuperado los Santos Juanes. Podría decirse que casi 90 años después del cruel asalto e incendio la iglesia luce con más fulgor que en 1936. Ha hecho falta un lustro de intenso trabajo y una inversión de 8,2 millones de euros por parte de la Fundación Hortensia Herrero.

Esta historia queda resumida en 'Barroc', una experiencia inmersiva, que puede asemejarse a Bombas Gens o a la muestra del Santo Cáliz que se pretende llevar a cabo, que dura 15 minutos. Este producto audiovisual podrá verse cinco veces a la semana proyectado en los propios muros de los Santos Juanes: los jueves y los viernes a las 18 y las 19 horas, y los sábados a las 10. La entrada costará 15 euros, y el resto del tiempo, salvo en los momentos en los que se oficie misa, el acceso se cobrará a 13 euros. Ese material, calificado como el "regalo extra" a la parroquia, ha costado alrededor de 1,5 millones, lo que eleva a casi 10 millones la inversión de la Fundación Hortensia Herrero.

Los Santos Juanes, de origen medieval, reconstrucción gótica tras su primer incendio (ha sido víctima del fuego hasta en tres ocasiones) y reforma barroca, renace ahora del ataque de 1936 gracias aen buena parte a las nuevas tecnologías del siglo XXI. Son 800 años de historia que perduran y se proyectan, nunca mejor dicho, por un sinfín de hechos algunos casuales. Y por la insistencia popular. "No habíamos acabado la restauración de San Nicolás y la gente me paraba por las calles y me decía: 'Mira cómo está la iglesia de Sant Joan del Mercat, y 'Oye, la quemaron en la guerra y es preciosa' ", ha relatado una pletórica, feliz y satisfecha Hortensia Herrero: "Ahora el andamio que la ha presidido tantos años ha desaparecido, los cimientos se han reforzado y podemos admitar los frescos de Palomino en la bóveda central".

Y esto es en parte, en muy buena parte, gracias a una iniciativa y a la generosidad de un fotófrafo aficionado, Juan Alcón. "Él tomó unas instantáneas en blanco y negro y se las regaló a mi padre", ha recordado Pilar Roig. A partir de ahí, el equipo liderado por la catedrática del departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales la UPV, ha coloreado la obra de arte utilizando la paleta de palomino. Sobre la bóveda blanca, y cuando no se proyecte 'Barroc', se podrá observar el resultado de este trabajo gracias a las nuevas tecnologías.

Estos son los frescos a los que se perdió la pista en 1963, tras extraerlos para su restauración en Barcelona, de donde nunca regresaron y cuyo paradero sigue siendo un enigma. El resto de las pinturas que sí se pudieron conservar pierdieron parte del colorido a causa del fuego. El equipo restaurador ha querido ponerlas en valor, pero manteniendo s estado tras el incendio de 1936. Llama la atención el color uniforme del muro interior del óculo, del que no se conserva ninguna fotografía y, por lo tanto, en lo único en lo que no se ha podido actuar.