La Interpol busca los frescos del ábside de los Santos Juanes La directora de la restauración del templo denunció la desaparición en los años 90 y asegura que «nunca prescribe» | El 28 de noviembre, cuando se abrirá el templo rehabilitado, las pinturas que no se han localizado aprecerán proyectadas sobre la bóveda del presbiterio mediante 'vídeomapping'

Laura Garcés Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:18 | Actualizado 01:36h.

La pérdida de una obra de arte no es cualquier cosa. Y en Valencia está la prueba. Los frescos que pintó Palomino en el ábside de la iglesia de los Santos Juanes desaparecieron sin que hayan sido localizados. Pese al tiempo transcurrido sobre ellos pesa la búsqueda por parte de la Interpol.

Pilar Roig, catedrática de Restauración de la Universitat Politècnica de València y directora de la recuperación de los Santos Juanes, denunció los hechos «en los años noventa» y ahora, cuando sólo faltan unos días para que el templo abra sus puertas tras la profunda restauración impulsada por la Fundación Hortensia Herrero, recuerda que «la denuncia no prescribe».

Aunque reconoce que la posibilidad de que pudieran aparecer «es una utopía», no pierde la confianza en que pueda suceder y que los frescos regresen al lugar de donde no tendrían que haber desaparecido. Pilar Roig alimenta la confianza en el hecho de que cuando a partir del 28 de noviembre empiece a contemplarse el brillante resultado de la restauración, se conozca la situación de las pinturas del ábside. «Ojalá» es la expresión que lanza sin abandonar la esperanza.

La especialista en restauración interpuso la denuncia ante la Interpol en los años noventa, cuando comenzó a investigar con el objetivo de emprender la primera restauración que llevó a cabo en el templo y que supuso actuar sobre las zonas en las que no habían actuado los Gudiol, donde las pinturas no habían sido arrancadas.

El resultado de sus exhaustivas investigaciones lo publicó y presentó también «en la Conselleria de Cultura». Para llevar a cabo el estudio «fui a Barcelona y me entrevisté con algunos de los operarios que habían trabajado en la restauración de los Gudiol». Poco consiguió con esos intentos: «Nadie sabía nada». El resultado de ese trabajo fue lo que le sirvió de apoyo para denunciar los hechos ante la Interpol, la Organización International de Policía Criminal, organismo intergubernamental que cuenta con 196 países miembros. Unos y otros se facilitan el intercambio y acceso a información.

La intervención de los años sesenta por parte de los Gudiol. Según el relato de la profesora, llevó a que arrancaran las pinturas y se las llevaran a trozos. Después se fijaron sobre tela y éstas en unas maderas. Esas son las piezas que para la restauración que a partir del 28 de noviembre podrá admirarse se han bajado de la bóveda, limpiado, restaurado y colocado sobre piezas de fibra de carbono. Esta intervención ha sido posible en el área de frescos que se habían recolocado en aquella desafortunada intervención. Sin embargo hay una zona, la del ábside, cuyas pinturas «nunca han vuelto a su sitio».

De hecho, el ábside -la parte que cubre el presbiterio de la iglesia- seguirá sin las pinturas, si bien el color y el contenido de la gran obra que el artista legó a Valencia se ha podido reproducir a partir de una antigua fotografía. Ese rescate que han permitido las nuevas tecnologías ha llevado a «hacer un vídeomapping» que proyectará los frescos en el ábside. Una gran y preciosa solución, pero Pilar Roig -aunque con muchas dudas- sigue albergando la esperanza de que un día reaparezcan las pinturas que un día salieron de los Santos Juanes y no han vuelto jamás hasta el momento.

La restauración cuyo resultado será visible por todo el público a partir del 28 de noviembre comenzó hace cuatro años y ha requerido una inversión de seis millones de euros sufragados por la acción de mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero.

La desafortunada intervención de los Gudios no hizo más que agravar los daños que el templo ya había sufrido en 1936 al ser quemada y saqueada por los milicianos la monumental iglesia. Aquellos también se han podido subsanar ahora. No se puede olvidar que la primera intervención en el templo fue la que se llevó a cabo sobre la obra de Vergara cuando se restauraron en los años 60 las pinturas de la bóveda de la capilla de la Comunión bajo la dirección del padre de Pilar Roig.

