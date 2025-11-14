Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes deja un nuevo millonario en un municipio de 850 habitantes
I.MARSILLA

Palomino vuelve a reinar en los Santos Juanes

A finales de noviembre Valencia recuperará por fin una de las muestras más notables de la historia del barroco

FRANCISCO LÓPEZ PORCAL, FILÓLOGO Y ESCRITOR

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:49

Nadie debería extrañarse del rico y exquisito catálogo monumental que atesora la ciudad de Valencia, sin la espectacularidad quizá de otros conjuntos de España, pero ... digno de estudio y admiración. En este sentido, la historia ha ido aportando su legado de piedras ilustres, de restos venerables, de excelentes y prolíficas escuelas de pintura, así como de recias y delicadas estructuras arquitectónicas al servicio de las generaciones venideras, motivo de orgullo para la sociedad valenciana. Aunque sospecho que una gran parte de ella no muestra especial ardor por la herencia recibida, tal vez sea por desconocimiento y desinterés. Parece mucho más atractivo desplazarse al Museo del Prado que conocer los fondos del San Pio V, cuya última visita ni se recuerda. Lástima que el patio trasero del Museo de Bellas Artes luzca una sordidez impropia de su altura y que su restaurante, como punto de encuentro, siga cerrado. Sin necesidad de salir de Valencia, el aborigen puede admirar numerosas obras de arte, como la inspiración italiana del Gesù de Roma en San Miguel y San Sebastián, similar a la de Iglesia de la Congregación, infinidad de casonas y palacios de Ciutat Vella, o disfrutar de un paseo por la Seu-Xerea, una trama urbana colmada de placitas silentes que se quiebran en sorprendentes retranqueos y atzucacs.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  2. 2 Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
  3. 3

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  4. 4 Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio
  5. 5

    Resistencia a la insulina, la nueva pandemia del siglo
  6. 6

    El número tres de Morant, otra vez en un jardín
  7. 7 Fallece Manuel Llombart Bosch, primer director del IVO
  8. 8 Detenidos dos hermanastros, uno de ellos menor de edad, por la agresión del policía hospitalizado en estado de coma
  9. 9

    Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Palomino vuelve a reinar en los Santos Juanes

Palomino vuelve a reinar en los Santos Juanes