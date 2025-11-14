Palomino vuelve a reinar en los Santos Juanes

Nadie debería extrañarse del rico y exquisito catálogo monumental que atesora la ciudad de Valencia, sin la espectacularidad quizá de otros conjuntos de España, pero ... digno de estudio y admiración. En este sentido, la historia ha ido aportando su legado de piedras ilustres, de restos venerables, de excelentes y prolíficas escuelas de pintura, así como de recias y delicadas estructuras arquitectónicas al servicio de las generaciones venideras, motivo de orgullo para la sociedad valenciana. Aunque sospecho que una gran parte de ella no muestra especial ardor por la herencia recibida, tal vez sea por desconocimiento y desinterés. Parece mucho más atractivo desplazarse al Museo del Prado que conocer los fondos del San Pio V, cuya última visita ni se recuerda. Lástima que el patio trasero del Museo de Bellas Artes luzca una sordidez impropia de su altura y que su restaurante, como punto de encuentro, siga cerrado. Sin necesidad de salir de Valencia, el aborigen puede admirar numerosas obras de arte, como la inspiración italiana del Gesù de Roma en San Miguel y San Sebastián, similar a la de Iglesia de la Congregación, infinidad de casonas y palacios de Ciutat Vella, o disfrutar de un paseo por la Seu-Xerea, una trama urbana colmada de placitas silentes que se quiebran en sorprendentes retranqueos y atzucacs.

A finales de noviembre Valencia recuperará por fin una de las muestras más notables de la historia del barroco. Así lo manifestaba el marqués de Lozoya en contestación al discurso de Ortiz de Taranco en el acto de recepción como académico de San Carlos en 1941: «Si tuviéramos que buscar en España una obra de arte en que se diesen con plenitud las características del barroco, pensaríamos sin duda, en la decoración total de la iglesia de los Santos Juanes». Han tenido que transcurrir ochenta y nueve años desde el incendio de 1936, para recuperar la hermosa tarea de 1702 obra del cordobés Antonio Palomino, pintor de Cámara de Carlos II, el último de los Austrias. El artista buscaba mediante la Contrarreforma católica conectar con la sensibilidad religiosa popular escenificando con grandiosidad y desmesura -lejos de la serenidad y el equilibrio renacentista- la doctrina de una iglesia triunfante frente a las tesis del protestantismo. El artista cordobés, dominaba la técnica del fresco y conocía a la perfección las últimas novedades introducidas en la corte por el italiano Luca Giordano. El resultado se vio plasmado en la grandiosa bóveda de gran interés iconográfico. Una apoteosis de la gloria escenificada en la Jerusalén celestial que arrebataba a los feligreses entregados al misticismo, cuya mirada se perdía entre los escorzos y las figuras fagocitadas entre nubes hacia las alturas celestiales. Todo un estilismo coherente con la liturgia solemne y fastuosa. Cuando Palomino finalizó su trabajo, fue tal el impacto que la ciudad entera vivió una gran celebración, la última gran fiesta antes de su toma por el poder borbónico. Las calles se engalanaron con luminarias, ramos de pólvora, antorchas, fuentes, altares y una gran procesión con todos los gremios, tan larga que se extendió hasta la medianoche. Valencia gozaba así de un escenario carnavalesco, muy propio de su esencia barroca. Así lo narraba el protagonista de la novela 'Bonaventura, cólera, melancolía y flema' (2011), de Carlos Aimeur.

Pero la fatídica tarde del 19 de julio de 1936, la ilusión colectiva del fascinante recinto se truncó. Un grupo de asaltantes descontrolados provocó su completa devastación. El pavoroso incendio ocasionado redujo a cenizas altares y capillas, además del grandioso retablo de Juan Miguel Orliens. Los estucos de Jacobo Bertessi y Antonio Aliprandi se estrellaban contra el suelo ante la triste mirada de las alegorías de los óvalos, cuyos rostros ennegrecidos reflejaban el horror de tanto vandalismo. Tras el infierno, el silencio. Una penumbra humeante se adueñó del espacioso recinto, no era más que su vieja estructura gótica concebida como tantas otras de la Corona de Aragón. El cielo de Palomino y la gloria celestial se habían convertido en un nauseabundo hollín de muerte y destrucción. El panorama no podía ser más desolador.

Desde aquellos desdichados momentos hasta nuestros días, la Real Parroquia de los Santos Juanes ha seguido los pasos de Dante en su Divina Comedia al haber atravesado, con la palma del martirio, las sucesivas cánticas desde el Infierno al Purgatorio que han marcado su camino hacia el lustre perdido, después de un rosario de infortunios y deficientes restauraciones. Su ascensión al Paraíso se produce hoy gracias al mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero y al entusiasmo y profesionalidad de Pilar Roig, catedrática e investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia, así como de su experimentado equipo encargado de limpiar y consolidar la pintura. En su particular homenaje, Pilar Roig verá cumplido así el sueño imposible de su padre, el catedrático de restauración Luis Roig D´Alós, que rehabilitó las pinturas de la bóveda de José Vergara en la Capilla de la Comunión de este mismo templo. La dignidad perdida será repuesta muy pronto, cuando el mundo del arte descubra el antiguo esplendor de los 1.200 metros cuadrados de superficie aérea. Aunque la gloria sería completa si la UNESCO le impartiera su bendición de Patrimonio de la Humanidad, porque méritos no le faltan. Solo así, obtendría el mismo fulgor que ofuscó a Dante al alcanzar el último cielo.