Aspecto exterior de los Santos Juanes. JL. Bort

Más de 3.000 euros al día para recuperar la última maravilla pictórica de Valencia

Los frescos de Palomino tienen 324 años, ocupan 540 metros, abordan el Apocalipsis y estarán visibles al público el próximo viernes | La restauración de los Santos Juanes, que empezó en junio de 2020, concluye tras una inversión de seis millones a cargo de la Fundación Hortensia Herrero

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:36

El gótico civil de la Lonja de la Seda y el modernismo del Mercado Central se complementa con el barroco de los Santos Juanes, una ... de las parroquias fundacionales de Valencia tras la conquista cristiana del siglo XIII. La belleza arquitectónica de la capital del Turia concentra en esta zona uno de los puntos de mayor riqueza artística. En apenas unos metros se concentran ejemplos de la mejor arquitectura de Valencia: el gótico civil del edificio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el modernismo de la gran despensa de la ciudad y el barroco de la emblemática parroquia. A partir del próximo viernes este enclave se observará con otros ojos. El 28 de noviembre se descubrirá la recuperación de los frescos de Palomino, la última maravilla artística de Valencia. Los murales se ubican en el interior de la iglesia de los Santos Juanes, que se ha sometido a una restauración a cargo de la Fundación Hortensia Herrero y bajo la dirección de la catedrática Pilar Roig.

