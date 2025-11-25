Más de 3.000 euros al día para recuperar la última maravilla pictórica de Valencia

El gótico civil de la Lonja de la Seda y el modernismo del Mercado Central se complementa con el barroco de los Santos Juanes, una ... de las parroquias fundacionales de Valencia tras la conquista cristiana del siglo XIII. La belleza arquitectónica de la capital del Turia concentra en esta zona uno de los puntos de mayor riqueza artística. En apenas unos metros se concentran ejemplos de la mejor arquitectura de Valencia: el gótico civil del edificio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el modernismo de la gran despensa de la ciudad y el barroco de la emblemática parroquia. A partir del próximo viernes este enclave se observará con otros ojos. El 28 de noviembre se descubrirá la recuperación de los frescos de Palomino, la última maravilla artística de Valencia. Los murales se ubican en el interior de la iglesia de los Santos Juanes, que se ha sometido a una restauración a cargo de la Fundación Hortensia Herrero y bajo la dirección de la catedrática Pilar Roig.

Palomino está detrás de la pintura de la bóveda de la Basílica de la Virgen de los Desamparados y diseñó las pinturas de la Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir. Palomino firma las pinturas de los Santos Juanes que han recuperado su belleza tras años de minucioso trabajo. La restauración de los Santos Juanes empezó hace cinco años y ahora está recibiendo los últimos retoques. La inversión alcanza los seis millones, a razón de más de 3.000 euros diarios desde junio de 2020 hasta hoy.

En el exterior de los Santos Juanes se anima a descubrir la última maravilla de Valencia. Unos paneles, situados alrededor del edificio, invitan a conocer los frescos de Palomino ya restaurado. Será a partir del viernes cuando los vecinos y los turistas podrán comprobar in situ la grandeza de estas pinturas murales.

Pero, ¿qué se sabe de los frescos de Palomino? Lo básico: tienen 324 años, ocupan 540 metros de superficie y abordan el Apocalipsis. Lo mejor es posicionarse bajo de ellos, admirarlos y dejarse abducir por ellos.

«Cuenta Valencia, entre su inmenso tesoro artístico, la grandiosa decoración pictórica de la iglesia Parroquial de los Santos Juanes, obra del insigne D. Antonio Palomino (Bujalance 1653, ~ Madrid 1726). Pintó al fresco, desde 1699 a 1701, el presbiterio y la nave, dejando a la posteridad un verdadero monumento de su pericia como pintor fresquista y de su sólida educación teológica. Nada más grandioso que la celebrada pintura, una de las mayores existentes en España. La superficie decorada es, aproximadamente, de 540 metros cuadrados», se detalla en el Archivo de Arte Valenciano.

De la decoración que se utilizó para revestir los muros de los Santos Juanes se destacan las estatuas de bulto redondo exentas sobre las ménsulas en los contrafuertes ubicadas entre las capillas, las cuales representan a Jacob y sus doce hijos, es decir, las Doce Tribus de Israel. Sobre los arcos de embocadura de las capillas, óvalos pictóricos representan escenas de las vidas de los dos santos titulares del templo, San Juan Bautista, cuya hagiografía se desarrolla en el lado del Evangelio, y San Juan Evangelista, cuyas escenas ocupan el lado de la Epístola.

A los lados de dichos óvalos se sitúan estatuas de bulto reclinadas sobre el trasdós de los arcos de las capillas formando parejas. Estas estatuas que alcanzan el número de 34, son alegorías de virtudes que refuerzan el mensaje de la escena pictórica que flanquean.

En el friso que recorre la base de la bóveda y que separa el programa escultórico del pictórico, en eje con cada uno de los óvalos, se sitúa una cartela con un lema en latín que explica tanto la escena pintada como las virtudes esculpidas.

Como continuación a este conjunto ornamental, está la decoración pictórica de la bóveda, cuyo programa iconográfico plasma en el presbiterio la apoteosis de los dos santos titulares y algunos misterios del Apocalipsis. Tema que sigue desarrollando en la bóveda central, con escenas como el trono de Dios rodeado de coros celestiales, San Vicente Ferrer como Ángel del Apocalipsis seguido de los santos valencianos y la lucha de San Miguel con Satán. Por último, en los espacios entre lunetos se sitúa el apostolado sobre estatuas fingidas, representando los frutos del árbol de la vida.

No siempre fue barroco

El templo de los Santos Juanes fue renovado entre 1693 y 1702, convirtiéndose desde ese momento en referencia del decorativismo barroco valenciano. Este cambio radical se debió a la influencia de una elite cultural local vinculada con ciudades como Roma o Génova y a la presencia en la ciudad, de un grupo de artistas de origen o formación italiana, como el escultor y arquitecto Giacomo Bertessi, el estucador Antonio Aliprandi y el arquitecto y escultor Conrad Rudolph.

Lo importante de esta primera fase de la reforma del antiguo templo gótico es el hecho de que la intervención arquitectónica se concibió en función de la reforma decorativa, la cual, por primera vez en Valencia, se convierte en la verdadera protagonista.

El programa iconográfico, fue diseñado por el canónigo Vicente Vitoria, pintor, grabador y personaje destacado de la cultura valenciana, formado en Roma dentro del taller de Carlo Maratta. Se basa en la íntima conexión entre pintura, escultura y decoración. La obra pictórica, tras distintas vicisitudes, corrió a cargo de Antonio Palomino y el gran aparato decorativo a base de molduras, relieves y esculturas, fue ejecutado por los artistas ya nombrados, Giacomo Bertesi y Antonio Aliprandi, siguiendo, probablemente, las indicaciones de Vicente Vitoria y del propio Palomino.