Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Señal en directo de la toma de posesión de Pérez Llorca como president de la Generalitat
Logo Patrocinio
Daniel Abad, director de orquesta, y Jorge, José y Pau, miembros de La Habitación Roja. jesús signes

El reto bestial de La Habitación Roja en Valencia

La banda indie busca poner las emociones del público «a flor de piel» con un excepcional concierto con la Orquesta de Valencia | «Estamos sufriendo para elegir el repertorio», destaca el grupo valenciano que celebrará sus 30 años de vida

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:57

Comenta

«Es un reto que nos conecta a lo bestia con lo que hacemos, con nuestra ciudad, con el público. Nos vamos a emocionar seguro, ... estarán las emociones a flor de piel». Así ha definido este lunes Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja (LHR), el concierto sinfónico que la banda indie ofrecerá con la Orquesta de Valencia (OV) el próximo 22 de mayo. Será en el Palau de la Música y servirá para celebrar los 30 años del grupo valenciano, «cumplir un sueño» y confirmar que las canciones de la formación, además de himnos generacionales, «son clásicos de la música».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  4. 4 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  5. 5 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  6. 6

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8 Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes
  9. 9 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana
  10. 10 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El reto bestial de La Habitación Roja en Valencia

El reto bestial de La Habitación Roja en Valencia