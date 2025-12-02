El reto bestial de La Habitación Roja en Valencia La banda indie busca poner las emociones del público «a flor de piel» con un excepcional concierto con la Orquesta de Valencia | «Estamos sufriendo para elegir el repertorio», destaca el grupo valenciano que celebrará sus 30 años de vida

Daniel Abad, director de orquesta, y Jorge, José y Pau, miembros de La Habitación Roja.

Martes, 2 de diciembre 2025

«Es un reto que nos conecta a lo bestia con lo que hacemos, con nuestra ciudad, con el público. Nos vamos a emocionar seguro, ... estarán las emociones a flor de piel». Así ha definido este lunes Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja (LHR), el concierto sinfónico que la banda indie ofrecerá con la Orquesta de Valencia (OV) el próximo 22 de mayo. Será en el Palau de la Música y servirá para celebrar los 30 años del grupo valenciano, «cumplir un sueño» y confirmar que las canciones de la formación, además de himnos generacionales, «son clásicos de la música».

«Siempre hemos tenido la voluntad de que la música nos sobreviva, de que nuestra canciones, que son testigos de un tiempo, permanezcan», ha explicado el músico. El concierto sinfónico del próximo 22 de mayo, que dirigirá Daniel Abad, ratifica esta aspiración. «Desde siempre hemos fantaseado con actuar con una orquesta porque nuestra música no se limita a cuatro instrumentos; buscamos que no tenga límites», detalla Paco Roca, quien asegura que están «padeciendo para elegir repertorio».

