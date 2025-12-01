La legendaria Judas Priest actuará en el Roig Arena La banda de heavy metal, con más de 50 años sobre los escenarios, ofrecerá un concierto en Valencia

R. C. Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:17

Judas Priest prepara una noche legendaria de heavy metal en el Roig Arena. La banda, que lleva más de 50 años sobre los escenarios, actuará en el recinto valenciano el próximo 20 de agosto.

Judas Priest son responsables de algunos de los himnos más influyentes del metal y de discos que definieron la escena musical de este género: desde «Rocka Rolla» y «Sad Wings of Destiny» hasta creaciones como «British Steel», «Screaming for Vengeance», «Defenders of the Faith» o el devastador «Painkiller». Su imagen icónica y su sonido inconfundible los convierten en pioneros, líderes absolutos y auténticos embajadores del heavy metal en todo el mundo.

Su trayectoria habla por sí sola: un Grammy por «Dissident Agrressor», su entrada en el Rock and Roll Hall of Fame, actuaciones históricas en Donington, US Festival o Live Aid, giras multitudinarias y una creatividad imparable que los ha llevado a firmar uno de los mayores éxitos recientes de su carrera con «Invincible Shield». Las giras a raíz de este último trabajo discográfico han arrasado en Europa, Reino Unido y Norteamérica, demostrando que Judas Priest sigue en la cima.

En el Roig Arena, estarán acompañados de unos invitados muy especiales. Por un lado, Airbourne, la banda australiana que representa el espíritu más explosivo del hard rock contemporáneo. Por otra, el inconfundible Udo Dirkschneider, fundador y voz histórica de Accept, celebrará el 40 aniversario de «Balls To The Wall». Considerado una de las voces más reconocibles del heavy metal alemán, Dirkschneider mantiene viva la esencia de una era dorada en la historia del metal.

Las entradas para el concierto de Judas Priest en Roig Arena salen a la venta este jueves, 4 de diciembre, a las 12h, en la web www.roigarena.com.