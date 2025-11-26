Seguridad Social regala un beso y una flor a los pasajeros del aeropuerto de Manises

La música hace milagros. Una nueva prueba: Vanessa ha logrado camuflar la amargura que la atenaza gracias a los ritmos acústicos que se ha encontrado ... de casualidad en el aeropuerto de Manises: «Ha sido una bonita sorpresa». Su tristeza perdura, pero ha exteriorizado la felicidad que ha sentido al verse en el vestíbulo inmersa en un concierto de Seguridad Social. Se ha fundido con Bea, su hermana, y Valeria, su pequeña sobrina: «¡La voy a echar tanto de menos...!». Bea, Valeria y Daniel se van a Irlanda a vivir. Este miércoles vuelan hacia su nuevo destino, arropados por algún familiar y amigo, en busca de la fortuna, un puesto de trabajo, que no encontraban en Castellón.

En la maleta se llevan de regalo 'Un beso y una flor', el tema de Nino Bravo y que versiona con maestría la banda liderada por José Manuel Casañ. Ha sido el regalo del grupo valenciano a los viajeros. El tema con el que han sacado alguna lágrima que estaba ya latente, reservada para el momento del último abrazo antes de pasar por la zona de control. Pero también ha puesto a bailar a los pasajeros y a los trabajadores de Aena y de las diferentes aerolíneas que se han encontrado con un concierto de rock en el vestíbulo del aeropuerto.

«Yo los conozco de toda la vida, habré ido como a 20 conciertos y me encantan», ha comentado Vicky, trabajadora de Aena. En cuanto han sonado las primeras notas, ha sacado el móvil, se ha puesto a danzar con otras compañeras y ha grabado un vídeo selfie. Puede que si lo buscan lo puedan encontrar ya por redes, pero seguro que circula por los móviles de sus allegados. También estaba feliz, pero maleta en mano, Lourdes. Ella ha tomado un vuelo pero sólo para comprobar si, como canta 'Seguridad Social', el cielo es amarillo... el de Roma: «Me voy de vacaciones. Estoy encantada de ver este concierto antes del viaje, los he seguido desde joven».

Lo cierto es que este priemr 'show case' en el aeropuerto de Manises ha sabido a poco. Y esa era la intención, porque el mini concierto no ha sido sino un aperitivo del festival 'Locos por la Música Valencia 2025', programado para el 13 de diciembre en el Roig Arena. «Espero veros a todos allí. Que no se le ocurra faltar a nadie porque pasaré lista... ¡O iremos a por vosotros!», ha bromeado Casañ, en cuyo repertorio exprés no podía faltar su archiconocida 'Chiquilla'. «Ahora un tema del nuevo disco», ha deslizado antes de interpretarla.

Como presentador del acto ha estado Quique López, vocalista de 'Los Inhumanos', que ha animado a los presentes a no perderse el festival de dentro de tres fines de semana: «Van a ser siete horas de música, con conciertos de grandes grupos, algunos valencianos, otros como si lo fuera... entre ellos Seguridad Social, que para mí tienen uno de los mejores directos de España». Quique López ha afirmado que este evento en Manises ha sido «un antes y un después de la música a nivel nacional», como el propio 'Locos por la Música Valencia': «Crece en paralelo a nuestro equipo de baloncesto favorito, que antes jugaba en la Fonteta y ahora nos hace disfrutar en el Roig Arena». En el certamen también actuarán 'Revólver', 'LosRebeldes', 'La Guardia', 'Amistades Peligrosas' y 'Girasoules' entre otros.