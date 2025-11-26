Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'Seguridad Social' ha puesto a bailar a pasajeros y trabajadores del aeropuerto de Manises.

Seguridad Social regala un beso y una flor a los pasajeros del aeropuerto de Manises

El grupo valenciano es el primero en actuar en el aeródromo en un evento para promocionar el festival 'Locos por la Música Valencia' del 13 de diciembre en el Roig Arena

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:30

La música hace milagros. Una nueva prueba: Vanessa ha logrado camuflar la amargura que la atenaza gracias a los ritmos acústicos que se ha encontrado ... de casualidad en el aeropuerto de Manises: «Ha sido una bonita sorpresa». Su tristeza perdura, pero ha exteriorizado la felicidad que ha sentido al verse en el vestíbulo inmersa en un concierto de Seguridad Social. Se ha fundido con Bea, su hermana, y Valeria, su pequeña sobrina: «¡La voy a echar tanto de menos...!». Bea, Valeria y Daniel se van a Irlanda a vivir. Este miércoles vuelan hacia su nuevo destino, arropados por algún familiar y amigo, en busca de la fortuna, un puesto de trabajo, que no encontraban en Castellón.

