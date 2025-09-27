Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Interior del Roig Arena. LP

Todos los conciertos del Roig Arena en octubre: del triplete de Sabina a la discoteca más remember

El nuevo pabellón multiusos de Valencia ha cerrado decenas de actuaciones que llenarán de música el recinto

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:33

El Roig Arena se inauguró el 6 de septiembre con el concierto homenaje a Nino Bravo, el primero de una lista de actuaciones que traerán a Valencia a los mejores artistas del mundo. Durante el mes de octubre, justo después de celebrarse la gran gala fallera que elige a las candidatas a Fallera Mayor de Valencia, se han anunciado más de media docena de conciertos y un gran evento.

Durante el segundo mes desde su entrada en funcionamiento pasarán por el recinto Quevedo, un artista que arrastra multitudes; Joaquín Sabina, que hará un triplete de actuaciones; La Cabra Mecánica; el Fairytale Tour: Monetochka; Roa o el Electronic Music Festival: Sideral. Además, se celebra el gran concierto remeber La Discoteca de los 80, con canciones que pusieron a bailar a toda una generación, y también tendrá lugar el Congreso AECOC Gran Consumo.

Calendario de conciertos en octubre

2 de octubre de 2025: Quevedo

9, 11 y 13 de octubre de 2025: Joaquín Sabina

17 de octubre de 2025: La Cabra Mecánica

18 de octubre de 2025: 'Discoteca de los 80'

19 de octubre de 2025: Fairytale Tour: Monetochka

22-23 de octubre de 2025: Congreso AECOC Gran Consumo

30 de octubre: Roa. Spain Tour

31 de octubre de 2025: Electronic Music Festival: Sideral

Otros conciertos en 2025

Noviembre

1 de noviembre de 2025: Raphaelísimo Tour 2025: Raphael

7 de noviembre de 2025: Los 40 Music Awards

14 de noviembre de 2025: Europe Tour 2025: Anuel AA

15 de noviembre de 2025: Roxette

21 de noviembre de 2025: Antoñito Molina

22 de noviembre de 2025: The Psychedelic Furs

22 de noviembre de 2025: Mónica Naranjo

28 de noviembre de 2025: Europe Tour 2025: Anuel AA

28 de noviembre de 2025: The Waterboys

29 de noviembre de 2025: Delaporte

Diciembre

5 de diciembre de 2025: The Waterboys

5 de diciembre de 2025: FMS World Series Jornada 1

6 de diciembre de 2025: David Bisbal

10 de diciembre de 2025: Ana Belén

12 de diciembre de 2025: Raule

12 de diciembre de 2025: The Chicken: Andreu Buenafuente y Berto Romero

13 de diciembre de 2025: Locos por la música Valencia

18 de diciembre de 2025: Il Volo

26 de diciembre de 2025: Gira Corazones Legendarios: Loquillo

Conciertos en el año 2026

Enero

9 de enero de 2026: Sen Senra

10 y 11 de enero de 2026: La M.O.D.A.

16 de enero de 2026: Eladio Carrión

16 y 17 de enero de 2026: La Madrugá Tour: Delaossa

22 de enero de 2026: Rusowsky

24 de enero de 2026: No te enamores Tour: Xavibo

24 de enero de 2026: Aullidos Tour 25/26: Fito & Fitipaldis

30 de enero de 2026: André Rieu y su orquesta Johann Strauss

31 de enero de 2026: Fin do Barullo: Baiuca

31 de enero de 2026: Mikel Izal

Febrero

3 de febrero de 2026: The Futique Tour - Biffy Clyro

Del 5 al 8 de febrero: Disney on Ice

7 de febrero de 2026: Nach Tour (sala Multi Roig)

13 de febrero de 2026: El Tour Bravo: Sexy Zebras

14 de febrero de 2026: Celtas Cortos

Del 19 al 22 de febrero de 2026: Copa del Rey de baloncesto

28 de febrero de 2026: Viva Suecia

Marzo

7 de marzo de 2026: La Fuga y Benito Kamelas

26 de marzo de 2026: Hans Zimmer

28 de marzo de 2026: Europe 2026: The Dead South

Abril

4 de abril de 2026: Laura Pausini

10 de abril de 2026: Amor de barrio: FernandoCosta

Mayo

8 y 9 de mayo de 2026: Dani Martín

Septiembre

18 de septiembre de 2026: Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recliced J)

* La información se irá actualizando conforme se vayan confirmando los nuevos eventos

Cómo llegar al Roig Arena

El Roig Arena está ubicado entre las calles Bombero Rubén Duart, Antonio Ferrandis y Ángel de Villena, en Valencia.

El Roig Arena cuenta con una sala polivalente para 2.500 personas y otra anexa con capacidad de 750 personas que acogerá eventos en paralelo y desde el pasado mes de septiembre de 2024 está abierto un parking de 8 plantas con capacidad para 1.000 vehículos.

