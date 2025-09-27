Todos los conciertos del Roig Arena en octubre: del triplete de Sabina a la discoteca más remember El nuevo pabellón multiusos de Valencia ha cerrado decenas de actuaciones que llenarán de música el recinto

Nacho Ortega Valencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:33 Comenta Compartir

El Roig Arena se inauguró el 6 de septiembre con el concierto homenaje a Nino Bravo, el primero de una lista de actuaciones que traerán a Valencia a los mejores artistas del mundo. Durante el mes de octubre, justo después de celebrarse la gran gala fallera que elige a las candidatas a Fallera Mayor de Valencia, se han anunciado más de media docena de conciertos y un gran evento.

Durante el segundo mes desde su entrada en funcionamiento pasarán por el recinto Quevedo, un artista que arrastra multitudes; Joaquín Sabina, que hará un triplete de actuaciones; La Cabra Mecánica; el Fairytale Tour: Monetochka; Roa o el Electronic Music Festival: Sideral. Además, se celebra el gran concierto remeber La Discoteca de los 80, con canciones que pusieron a bailar a toda una generación, y también tendrá lugar el Congreso AECOC Gran Consumo.

Calendario de conciertos en octubre

2 de octubre de 2025: Quevedo

9, 11 y 13 de octubre de 2025: Joaquín Sabina

17 de octubre de 2025: La Cabra Mecánica

18 de octubre de 2025: 'Discoteca de los 80'

19 de octubre de 2025: Fairytale Tour: Monetochka

22-23 de octubre de 2025: Congreso AECOC Gran Consumo

30 de octubre: Roa. Spain Tour

31 de octubre de 2025: Electronic Music Festival: Sideral

Otros conciertos en 2025

Noviembre

1 de noviembre de 2025: Raphaelísimo Tour 2025: Raphael

7 de noviembre de 2025: Los 40 Music Awards

14 de noviembre de 2025: Europe Tour 2025: Anuel AA

15 de noviembre de 2025: Roxette

21 de noviembre de 2025: Antoñito Molina

22 de noviembre de 2025: The Psychedelic Furs

22 de noviembre de 2025: Mónica Naranjo

28 de noviembre de 2025: Europe Tour 2025: Anuel AA

28 de noviembre de 2025: The Waterboys

29 de noviembre de 2025: Delaporte

Diciembre

5 de diciembre de 2025: The Waterboys

5 de diciembre de 2025: FMS World Series Jornada 1

6 de diciembre de 2025: David Bisbal

10 de diciembre de 2025: Ana Belén

12 de diciembre de 2025: Raule

12 de diciembre de 2025: The Chicken: Andreu Buenafuente y Berto Romero

13 de diciembre de 2025: Locos por la música Valencia

18 de diciembre de 2025: Il Volo

26 de diciembre de 2025: Gira Corazones Legendarios: Loquillo

Conciertos en el año 2026

Enero

9 de enero de 2026: Sen Senra

10 y 11 de enero de 2026: La M.O.D.A.

16 de enero de 2026: Eladio Carrión

16 y 17 de enero de 2026: La Madrugá Tour: Delaossa

22 de enero de 2026: Rusowsky

24 de enero de 2026: No te enamores Tour: Xavibo

24 de enero de 2026: Aullidos Tour 25/26: Fito & Fitipaldis

30 de enero de 2026: André Rieu y su orquesta Johann Strauss

31 de enero de 2026: Fin do Barullo: Baiuca

31 de enero de 2026: Mikel Izal

Febrero

3 de febrero de 2026: The Futique Tour - Biffy Clyro

Del 5 al 8 de febrero: Disney on Ice

7 de febrero de 2026: Nach Tour (sala Multi Roig)

13 de febrero de 2026: El Tour Bravo: Sexy Zebras

14 de febrero de 2026: Celtas Cortos

Del 19 al 22 de febrero de 2026: Copa del Rey de baloncesto

28 de febrero de 2026: Viva Suecia

Marzo

7 de marzo de 2026: La Fuga y Benito Kamelas

26 de marzo de 2026: Hans Zimmer

28 de marzo de 2026: Europe 2026: The Dead South

Abril

4 de abril de 2026: Laura Pausini

10 de abril de 2026: Amor de barrio: FernandoCosta

Mayo

8 y 9 de mayo de 2026: Dani Martín

Septiembre

18 de septiembre de 2026: Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recliced J)

* La información se irá actualizando conforme se vayan confirmando los nuevos eventos

Cómo llegar al Roig Arena

El Roig Arena está ubicado entre las calles Bombero Rubén Duart, Antonio Ferrandis y Ángel de Villena, en Valencia.

El Roig Arena cuenta con una sala polivalente para 2.500 personas y otra anexa con capacidad de 750 personas que acogerá eventos en paralelo y desde el pasado mes de septiembre de 2024 está abierto un parking de 8 plantas con capacidad para 1.000 vehículos.