Todos los conciertos del Roig Arena en octubre: del triplete de Sabina a la discoteca más remember
El nuevo pabellón multiusos de Valencia ha cerrado decenas de actuaciones que llenarán de música el recinto
Valencia
Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:33
El Roig Arena se inauguró el 6 de septiembre con el concierto homenaje a Nino Bravo, el primero de una lista de actuaciones que traerán a Valencia a los mejores artistas del mundo. Durante el mes de octubre, justo después de celebrarse la gran gala fallera que elige a las candidatas a Fallera Mayor de Valencia, se han anunciado más de media docena de conciertos y un gran evento.
Durante el segundo mes desde su entrada en funcionamiento pasarán por el recinto Quevedo, un artista que arrastra multitudes; Joaquín Sabina, que hará un triplete de actuaciones; La Cabra Mecánica; el Fairytale Tour: Monetochka; Roa o el Electronic Music Festival: Sideral. Además, se celebra el gran concierto remeber La Discoteca de los 80, con canciones que pusieron a bailar a toda una generación, y también tendrá lugar el Congreso AECOC Gran Consumo.
Calendario de conciertos en octubre
2 de octubre de 2025: Quevedo
9, 11 y 13 de octubre de 2025: Joaquín Sabina
17 de octubre de 2025: La Cabra Mecánica
18 de octubre de 2025: 'Discoteca de los 80'
19 de octubre de 2025: Fairytale Tour: Monetochka
22-23 de octubre de 2025: Congreso AECOC Gran Consumo
30 de octubre: Roa. Spain Tour
31 de octubre de 2025: Electronic Music Festival: Sideral
Otros conciertos en 2025
Noviembre
1 de noviembre de 2025: Raphaelísimo Tour 2025: Raphael
7 de noviembre de 2025: Los 40 Music Awards
14 de noviembre de 2025: Europe Tour 2025: Anuel AA
15 de noviembre de 2025: Roxette
21 de noviembre de 2025: Antoñito Molina
22 de noviembre de 2025: The Psychedelic Furs
22 de noviembre de 2025: Mónica Naranjo
28 de noviembre de 2025: Europe Tour 2025: Anuel AA
28 de noviembre de 2025: The Waterboys
29 de noviembre de 2025: Delaporte
Diciembre
5 de diciembre de 2025: The Waterboys
5 de diciembre de 2025: FMS World Series Jornada 1
6 de diciembre de 2025: David Bisbal
10 de diciembre de 2025: Ana Belén
12 de diciembre de 2025: Raule
12 de diciembre de 2025: The Chicken: Andreu Buenafuente y Berto Romero
13 de diciembre de 2025: Locos por la música Valencia
18 de diciembre de 2025: Il Volo
26 de diciembre de 2025: Gira Corazones Legendarios: Loquillo
Conciertos en el año 2026
Enero
9 de enero de 2026: Sen Senra
10 y 11 de enero de 2026: La M.O.D.A.
16 de enero de 2026: Eladio Carrión
16 y 17 de enero de 2026: La Madrugá Tour: Delaossa
22 de enero de 2026: Rusowsky
24 de enero de 2026: No te enamores Tour: Xavibo
24 de enero de 2026: Aullidos Tour 25/26: Fito & Fitipaldis
30 de enero de 2026: André Rieu y su orquesta Johann Strauss
31 de enero de 2026: Fin do Barullo: Baiuca
31 de enero de 2026: Mikel Izal
Febrero
3 de febrero de 2026: The Futique Tour - Biffy Clyro
Del 5 al 8 de febrero: Disney on Ice
7 de febrero de 2026: Nach Tour (sala Multi Roig)
13 de febrero de 2026: El Tour Bravo: Sexy Zebras
14 de febrero de 2026: Celtas Cortos
Del 19 al 22 de febrero de 2026: Copa del Rey de baloncesto
28 de febrero de 2026: Viva Suecia
Marzo
7 de marzo de 2026: La Fuga y Benito Kamelas
26 de marzo de 2026: Hans Zimmer
28 de marzo de 2026: Europe 2026: The Dead South
Abril
4 de abril de 2026: Laura Pausini
10 de abril de 2026: Amor de barrio: FernandoCosta
Mayo
8 y 9 de mayo de 2026: Dani Martín
Septiembre
18 de septiembre de 2026: Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recliced J)
* La información se irá actualizando conforme se vayan confirmando los nuevos eventos
Cómo llegar al Roig Arena
El Roig Arena está ubicado entre las calles Bombero Rubén Duart, Antonio Ferrandis y Ángel de Villena, en Valencia.
El Roig Arena cuenta con una sala polivalente para 2.500 personas y otra anexa con capacidad de 750 personas que acogerá eventos en paralelo y desde el pasado mes de septiembre de 2024 está abierto un parking de 8 plantas con capacidad para 1.000 vehículos.
