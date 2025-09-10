Laura Pausini actuará en el Roig Arena de Valencia Las entradas para el concierto saldrán a la venta el viernes 12 de septiembre a las 11h en la web del estadio

Tamara Villena Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:46 Comenta Compartir

El Roig Arena suma una nueva artista internacional a la lista de intérpretes que se subirán a su escenario el próximo año y que puedes consultar al completo en la web de LAS PROVINCIAS. La italiana Laura Pausini pasará por Valencia en su gira mundial 'Yo Canto World Tour 2026 /2027', en el que será uno de los primeros conciertos de su tour internacional, que arranca en España. «Comenzar la gira en España es para mí un regalo y también una decisión muy personal. Ya sabéis, es un país que forma parte de mi historia desde el inicio», ha asegurado la cantante en un comunicado emitido por el nuevo recinto multiusos de la ciudad, impulsado por Juan Roig.

Será el 4 de abril de 2026 cuando la intérprete de 'Se fue' o 'Amores Extraños' se suba al nuevo escenario valenciano para cantar algunos de sus temas más icónicos de su carrera, que arrancó en la década de los 90 y con la que cosechó un gran éxito en España que la ha mantenido siempre muy vinculada a nuestro país.

Tras España, la gira continuará por Latinoamérica y, posteriormente, llegará a Estados Unidos, Italia y las principales ciudades de Europa. «Para mí, los conciertos en vivo son quizás la parte más importante de cualquier proyecto. Estoy trabajando intensamente para definir el escenario, el repertorio y la producción adecuada para reflejar este nuevo capítulo de mi música», ha añadido la artista, con más de 30 años de trayectoria a sus espaldas.

Ahora, Pausini da un paso más allá con su nuevo single, «Mi historia entre tus dedos», que forma parte de su próximo álbum «Yo Canto 2». Los temas de este nuevo disco, así como sus grandes éxitos, formarán parte del repertorio que la italiana interpretará en el concierto del Roig Arena.

Su nuevo álbum continúa el legado de «Yo Canto», el disco publicado en 2006 en el que la cantante rindió homenaje a los grandes clásicos italianos, pocos meses después de recibir su primer Grammy. Este nuevo proyecto incluirá sus canciones predilectas de artistas latinos y, a diferencia del anterior, también se publicará en español. «Representa para mí el resumen de mi profesión: rendir homenaje a canciones del pasado de mis ídolos, más que compañeros y amigos, como una de las mayores formas de respeto, no poniéndome en primer plano sino al servicio de esas canciones, con orgullo», ha destacado la artista.