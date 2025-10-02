Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El grupo La Fúmiga, sobre el escenario en un concierto. LP

La Fúmiga anuncia que se retiran en el Roig Arena

El grupo valenciano pone fin a su trayectoria con un concierto en 2026

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:50

El grupo valenciano de más éxito en la actualidad, La Fúmiga, ha anunciado este jueves en sus redes sociales que se retiran. Ponen fin a su trayectoria con un concierto en el Roig Arena en 2026, aunque aún no tiene fecha establecida. Lo han expresado con un vídeo en su cuenta de Instagram, en el que explican: «Es un adiós definitivo. Todo se acaba».

Durante el vídeo, los componentes de La Fúmiga añaden: «Se acaba porque tiene que acabarse, cuando aun te gusta, porque tienes que volver. Para hacer sitio al recuerdo. Todo se acaba y todo pasa, pero ha pasado por ti», indican. Por delante aún les queda el concierto del Roig Arena y otro antes en el Palau Sant Jordi de Barcelona previo a decir ese adiós definitivo.

La banda es originaria de Alzira y tiene 13 años de historia, en los que han ido creciendo en popularidad, con su sello característico de música que recuerda al estilo de charanga, con letras en valenciano, que ha ido ganando miles de adeptos sin parar entre el público. Deja éxitos para el recuerdo como 'Mediterrànea', su canción más conocida, así como 'Havia de passar', 'Ja no fa mal' o 'Espremedors', entre otras.

Durante los próximos meses, hasta fin de año, la banda valenciana actuará en las localidades de Gandia, Alzira, Caldes de Montbuí, Cabanes, Bruselas, Vall d'Uixó, Montmeló, Girona, Canals, Ondara y Valls. Cerrará su gira el 30 de diciembre en el Festivern de Tavernes de la Valldigna.

