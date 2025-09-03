Rusowsky actuará en el Roig Arena en 2026: venta de entradas y fecha del concierto Lo hará en el marco de la gira de presentación de su álbum debut 'Daisy'

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:46 | Actualizado 12:52h.

Este sábado Valencia vivirá un momento histórico: la apertura del Roig Arena, un recinto de última generación que promete transformar la vida cultural y deportiva de la ciudad. Y lo hará con un guiño a sus raíces: un concierto homenaje al valenciano Nino Bravo.

El evento, que comenzará a las 20.30 horas, contará con la participación de artistas como David Bisbal, Pablo López, Malú, y otros, que interpretarán las canciones del artista valenciano con el acompañamiento de una orquesta y tecnología de última generación.

Pero esto será solo el principio. Durante los próximos meses también se subirán al escenario del Roig Arena numerosos cantantes conocidos como Sebastián Yatra, Camilo, Manuel Carrasco o Quevedo, entre otros.

El último en confirmar su actuación ha sido Rusowsky, quien actuará en el nuevo recinto impulsado por Juan Roig, el próximo 22 de enero de 2026. Lo hará en el marco de la gira de presentación de su álbum debut 'Daisy'.

Tras irrumpir en el panorama nacional en 2019 con canciones como 'So So', Rusowsky se ha convertido en una de las voces capitales del pop alternativo español de la última década. El madrileño ha colaborado con artistas como Dellafuente, C Tangana o Ralphie Choo, entre otros, y durante seis años, ha lanzado varios sencillos que cuentan con millones de reproducciones en plataformas de streaming.

El 23 de mayo de 2025 vio la luz 'Daisy', un álbum con 13 canciones en las que Rusowsky explora la complejidad de las relaciones actuales al ritmo de sonidos experimentales y sintetizadores. El disco contiene colaboraciones con artistas como La Zowi, Las Ketchup o Ravyn Lenae, entre otros. Las entradas salen a la venta mañana, jueves, 4 de septiembre, a las 12h en la página oficial del Roig Arena.