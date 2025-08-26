Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo El 6 de septiembre el nuevo recinto se abre al público tras los 'ensayos' de Seguridad Social y Neon Collective

El sábado 6 de septiembre será una fecha muy especial para Valencia. El Roig Arena, el nuevo pabellón para eventos deportivos y culturales, abre sus puertas de manera oficial con el concierto 'Bravo, Nino' un homenaje a Nino Bravo para el que se ha reunido el mayor elenco de estrellas de la canción.

Durante el verano se han celebrado dos conciertos a modo de ensayo: uno con Seguridad Social en el espacio principal y otro de Neon Collective en la sala multiusos. Ambos eran 'privados', sin entradas a la venta, y pusieron a prueba todos los aspectos del recinto, desde los accesos al sonido, las luces y la organización general.

Ahora se inicia un calendario cargado de conciertos, partidos y eventos, y el primero ya ha colgado desde hace semanas el cartel de 'No hay billetes'. El cartel así lo hacía intuir. En total, 20 grandes nombres de la escena musical nacional se subirán al escenario del Roig Arena para interpretar un tema de Nino Bravo. David Bisbal, Pablo López, Vanesa Martín, Malú, Marta Sánchez, Sole Giménez, Chambao, Miguel Poveda, Andrés Suárez, Víctor Manuel, Revolver, Pitingo, Eva Ferri, Juanjo Bona, Funambulista, La Casa Azul, La Habitación Roja, Varry Brava, Luis Cortés y Sandra Valero serán los protagonistas del mayor homenaje jamás realizado a Nino Bravo.

El concierto organizado por Westin Mayer y GTS recorrerá la historia de Nino Bravo a través del gran legado que dejó: su música. Se realizará con código de tiempo para que cada artista se sincronice a la perfección con los músicos de la orquesta y de la banda, las proyecciones audiovisuales y el holograma 2D de Nino Bravo, que aparecerá en pantalla y permitirá integrar su presencia y voz en el escenario.

'Mi tierra', 'América', 'Cartas amarillas', 'Un beso y una flor', 'Te quiero, te quiero', 'Esta será mi casa', 'Noelia' o 'Libre', auténticos himnos de la música en español, sonarán en Roig Arena cuando ya se ha cumplido el 80 aniversario de su nacimiento.