Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fachada del Roig Arena. JL Bort

Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo

El 6 de septiembre el nuevo recinto se abre al público tras los 'ensayos' de Seguridad Social y Neon Collective

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 00:47

El sábado 6 de septiembre será una fecha muy especial para Valencia. El Roig Arena, el nuevo pabellón para eventos deportivos y culturales, abre sus puertas de manera oficial con el concierto 'Bravo, Nino' un homenaje a Nino Bravo para el que se ha reunido el mayor elenco de estrellas de la canción.

Durante el verano se han celebrado dos conciertos a modo de ensayo: uno con Seguridad Social en el espacio principal y otro de Neon Collective en la sala multiusos. Ambos eran 'privados', sin entradas a la venta, y pusieron a prueba todos los aspectos del recinto, desde los accesos al sonido, las luces y la organización general.

Ahora se inicia un calendario cargado de conciertos, partidos y eventos, y el primero ya ha colgado desde hace semanas el cartel de 'No hay billetes'. El cartel así lo hacía intuir. En total, 20 grandes nombres de la escena musical nacional se subirán al escenario del Roig Arena para interpretar un tema de Nino Bravo. David Bisbal, Pablo López, Vanesa Martín, Malú, Marta Sánchez, Sole Giménez, Chambao, Miguel Poveda, Andrés Suárez, Víctor Manuel, Revolver, Pitingo, Eva Ferri, Juanjo Bona, Funambulista, La Casa Azul, La Habitación Roja, Varry Brava, Luis Cortés y Sandra Valero serán los protagonistas del mayor homenaje jamás realizado a Nino Bravo.

El concierto organizado por Westin Mayer y GTS recorrerá la historia de Nino Bravo a través del gran legado que dejó: su música. Se realizará con código de tiempo para que cada artista se sincronice a la perfección con los músicos de la orquesta y de la banda, las proyecciones audiovisuales y el holograma 2D de Nino Bravo, que aparecerá en pantalla y permitirá integrar su presencia y voz en el escenario.

'Mi tierra', 'América', 'Cartas amarillas', 'Un beso y una flor', 'Te quiero, te quiero', 'Esta será mi casa', 'Noelia' o 'Libre', auténticos himnos de la música en español, sonarán en Roig Arena cuando ya se ha cumplido el 80 aniversario de su nacimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  5. 5 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  6. 6

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  7. 7 El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD
  8. 8 Hallan muerto con golpes en el cráneo a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  9. 9

    Quiénes son los Royo, una de las últimas familias de la industria textil valenciana
  10. 10 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo

Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo