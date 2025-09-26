Eladio Carrión, un referente del trap que pasará por el Roig Arena El artista americano actuará en Valencia dentro de una gira en la que recorrerá varias ciudades españolas

La música de Eladio Carrión sonará en el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, el 16 de enero en el marco del DON KBRN Tour 2026. Esta gira comenzará a mediados del primer mes del próximo año en Granada y al día siguiente será el desembarco en la capital del Turia. Después pasará por ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona o Bilbao.

El rapero, cantante y compositor nacido en Kansas City y criado en Puerto Rico comenzó su carrera como influencer en redes sociales, pero rápidamente se enfocó en la música. Destaca por su destreza en el freestyle y el trap latino. Su estilo mezcla rap, trap y reggaetón con letras que abordan vivencias. Sus discos como «Sauce Boyz», «Monarca» y «3MEN2 KBRN» lo han posicionado como uno de los referentes del trap en español, colaborando con artistas como Bad Bunny, Bizarrap, Future y Lil Wayne.

Eladio Carrión, una de las voces más influyentes de la escena urbana actual, interpretará sus temas más destacados el 16 de enero en Roig Arena. Las entradas para el concierto salen a la venta el 1 de octubre a las 19 horas en la web www.roigarena.com