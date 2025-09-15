Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miembros de la banda 'Viva Suecia'. L.P

Viva Suecia confirma la fecha de su concierto en el Roig Arena

Durante los próximos meses se subirán al escenario del pabellón algunos de los mejores artistas del mundo

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:42

La lista de conciertos en el Roig Arena no para de crecer. Hans Zimmer, compositor de grandes bandas sonoras de cine, fue el primer artista anunciado; Joaquín Sabina fue el segundo, y Dani Martín, el tercero. Desde entonces, el calendario de actuaciones no ha dejado de ampliarse, configurando una programación musical única en la ciudad.

Los últimos en confirmar su actuación han sido los miembros de la banda murciana Viva Suecia, que debutará el 28 de febrero en el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig. El grupo inicia una nueva etapa con su próximo álbum, Hecho en tiempos de paz, que se publicará el 10 de octubre.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la trayectoria del grupo. Tras años de crecimiento constante, festivales multitudinarios y giras sold out, Viva Suecia se embarca en la gira más grande de su historia. «Hecho en tiempos de paz» es el nombre escogido para este tour, coincidiendo también con el título del álbum. Este último es un canto al cambio, a la búsqueda de la paz y a la intensidad emocional llevada al límite. Sencillos como «Dolor y gloria», «Deja encendida una luz», «Sangre» y «Querer» dan muestra de cómo será el nuevo disco de la banda.

Las entradas para el concierto de Viva Suecia en Roig Arena salen a la venta el miércoles, 17 de septiembre, a las 12h, en la página oficial del Roig Arena.

Sobre el Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.

