Todos los conciertos del mes de septiembre en el Roig Arena En los próximas semanas se subirán al escenario algunos de los artistas más destacados del momento

Sara Bonillo Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:27

Valencia vivió este sábado un momento histórico: la apertura del Roig Arena, un recinto de última generación que promete transformar la vida cultural y deportiva de la ciudad. Tras el concierto inaugural, en el que se rindió homenaje al cantante valenciano Nino Bravo, en los próximos meses se subirán al escenario algunos de los mejores artistas del mundo.

Hans Zimmer, compositor de grandes bandas sonoras del cine, fue el primer nombre anunciado para actuar, Joaquín Sabina fue el segundo, Dani Martín el tercero y desde entonces, la lista no ha dejado de crecer hasta configurar un calendario de conciertos únicos en la ciudad.

Con un presupuesto de más de 300 millones de euros – sufragados íntegramente por el patrimonio personal del presidente de Mercadona, Juan Roig – el Roig Arena tendrá actividad los 365 días del año: será la nueva casa del Valencia Basket (allí jugarán sus primeros equipos masculino y femenino y se ubicará la tienda museo del club); acogerá la Copa ACB en 2026 y 2027; además de más de 50 conciertos y espectáculos que ya se han confirmado.

Durante este mes de septiembre está prevista la actuación de artistas muy reconocidos como Camilo, Manuel Carrasco o Sebastián Yatra, entre otros. Además, también se celebrará la Gala de Elección de las Candidatas a Falleras Mayores de Valencia, que desde 2007 se había celebrado en la Fonteta.

Con el cambio de ubicación, se espera alcanzar cifras entre los 10.000 y 12.000 espectadores, lo que supondrá una gran mejora en en este evento gratuito organizado por Junta Central Fallera. El mes de octubre también comenzará fuerte con la actuación de Quevedo, uno de los artistas del momento. A él le seguirán otros cantantes como Joaquín Sabina o ROA, entre otros.

A continuación, detallamos todos los conciertos y eventos que tendrán lugar este mes de septiembre en el Roig Arena.

Conciertos mes de septiembre en el Roig Arena

- 12 de septiembre de 2025: Camilo

- 20 de septiembre de 2025: Manuel Carrasco

- 21 de septiembre de 2025: Sebastián Yatra

- 22 de septiembre de 2025: The Cat Empire

- 25 de septiembre de 2025: EuroUK Tour 2025: Xavier Rudd

- 27 de septiembre de 2025: Gala de Elección de las Candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026