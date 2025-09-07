El momento más mágico de la noche en el Roig Arena Eva Ferri, hija de Nino Bravo, canta con su padre durante la inauguración del recinto

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:25 | Actualizado 11:43h.

Eva Ferri protagonizó el momento más mágico y emotivo de la noche en la inauguración del Roig Arena. La hija de Nino Bravo entonó la canción 'Vuelve' y, gracias a la tecnología y un holograma en 2D, se reencontró con su padre en el escenario.

Al término de la canción aseguró que mientras haya una única persona que escuche una canción del vocalista valenciano, siempre seguirá aquí y ha celebrado que el Roig Arena con Nino Bravo «nos ha puesto en boca de todo el mundo».

Malú fue la primera en aparecer por un escenario por el que a lo largo de casi dos horas han pasado David Bisbal, Víctor Manuel, Pablo López, Vanesa Martín, Miguel Poveda, Pitingo, Sole Giménez, Marta Sánchez, Carlos Goñi (Revólver), Andrés Suárez, Chambao, Funambulista, La Habitación Roja, Varry Brava, La Casa Azul, Juanjo Bona, Luis Cortés, Sandra Valero y Eva Ferri, hija del mítico artista.