DIRECTO | La inauguración del Roig Arena, en vivo
El gran recinto de conciertos, espectáculos deportivos y eventos abre sus puertas en Valencia este sábado 6 de septiembre
Valencia
Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:36
¿Quieres saber dónde llegó la primera fuente de inspiración para el diseño del Roig Arena? Te lo contamos aquí. Hay que viajar en el tiempo a 2018
Aprovechamos el momento de descanso para recordar lo que va a suponer para la ciudad de Valencia el Roig Arena, un recinto multiusos que abrirá a la ciudad a los mejores eventos deportivos y culturales a nivel europeo
Si estás cerca del Roig Arena aún puedes disfrutar del área de restauración hasta las 16 horas antes de que se cierren las puertas para poder acondicionar la zona para la apertura a las 18:30 para que accedan las personas que tienen entradas para el espectáculo 'Bravo, Nino'. Desde esa hora se podrá disfrutar de nuevo de la zona de restauración pero ya sólo tendrán acceso las personas con entrada
Algunos de los visitantes están preguntando a las personas que reconocen por las acreditaciones que llevan colgadas como miembros de la organización si quedan entradas disponibles para el espectáculo 'Bravo Nino', porque están en la zona de restauración y han visto que hay un concierto hoy. El cartel de no hay billetes se colgó hace mucho. Serán 13.000 las personas que disfruten hoy del primer espectáculo de la historia del Roig Arena
Los primeros visitantes están disfrutando del lado arquitectónico del Roig Arena, el nuevo icono de la ciudad de Valencia. En este enlace os diseccionamos todas sus características
Quedan más de seis horas para que arranque el primer concierto de la historia del Roig Arena y ya son varios centenares de personas las que están disfrutando de la oferta gastronómica del recinto. Es el primer test en un evento oficial con lo que habrá que estar siempre atentos a los horarios. La zona de restauración estará abierta hasta las 16 horas. Después, se realizará un desalojo para limpiar y que todo esté a punto a las 18:30 en la apertura de puertas oficial
Ha llegado el día. El Roig Arena abre de forma oficial sus puertas, a partir de las 18:30 para la entrada del público que asistirá al primer espectáculo de su historia, el tributo a Nino Bravo con 'Bravo, Nino'. Soy Juan Carlos Villena y te voy a contar todos los detalles que ocurran en la gran puesta de largo del nuevo icono de la ciudad de Valencia. ¡Empezamos!
