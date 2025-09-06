DIRECTO | La inauguración del Roig Arena, en vivo

14:18

Quedan más de seis horas para que arranque el primer concierto de la historia del Roig Arena y ya son varios centenares de personas las que están disfrutando de la oferta gastronómica del recinto. Es el primer test en un evento oficial con lo que habrá que estar siempre atentos a los horarios. La zona de restauración estará abierta hasta las 16 horas. Después, se realizará un desalojo para limpiar y que todo esté a punto a las 18:30 en la apertura de puertas oficial