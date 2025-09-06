Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sueldazo de la ONCE entrega 300.000 euros y un sueldo durante veinte años a un jugador este sábado
María José Catalá, en el estreno del Roug Arena. Irene Marsilla

Los amigos que acompañan a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena

La sociedad valenciana arropa a Juan Roig el día en que ve cumplido su sueño

Begoña Clérigues

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:51

Fue una puesta de largo por todo lo alto. Nadie quiso perderse el estreno del nuevo Roig Arena y la sociedad valenciana se volcó ... en la convocatoria. Al empresario Juan Roig lo paraban las señoras en las zonas donde se distribuyen los puestos de comida: «Senyor Roig, enhorabona» y se acercaban a darle un abrazo como si fuese una de las estrellas que iba a actuar sobre el escenario en pocos minutos. Imagino la emoción del presidente de Mercadona al ver su sueño cumplido, un auditorio deslumbrante, lleno hasta colgar el no hay entradas hace semanas y un público de todas las edades aplaudiendo desde la primera canción y con un nudo en la garganta al escuchar 'Noelia', 'Libre', 'Mi tierra' o cualquiera de esos temas que roto la barrera del tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  2. 2 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  3. 3 Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
  4. 4 Investigan una llamada de la víctima de Xirivella a su asesino la mañana del crimen
  5. 5

    Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad
  6. 6 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8 Muere un motorista en un accidente en Aldaia
  9. 9

    La vuelta al cole de un cincuentón en Valencia
  10. 10 Lamine Yamal y su felicitación más tierna: «Te amo primer hijo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los amigos que acompañan a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena

Los amigos que acompañan a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena