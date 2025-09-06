La oferta gastronómica atrajo a las primeras visitas al nuevo icono valenciano

Juan Carlos Villena Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Más de ocho horas antes de que comenzara el primer evento oficial del Roig Arena, decenas de personas aguardaban en la entrada principal del recinto para que abriera la zona de restauración. En la hora punta de la comida, fueron varios centenares de personas las que disfrutaron de la oferta gastronómica en las zonas abiertas al público; El Mercat y Ultramarinos Roig. El operativo, donde también participó el personal de seguridad formado por 60 personas, se convirtió en el primer test en un día de evento oficial, con lo que el cierre se adelantó a las 16 horas para que todo se pudiera poner a punto para la apertura de puertas oficial, donde ya sólo pudieron entrar a las zonas de restauración las personas con entrada.

Algunos de los comensales eran turistas que estaban en la zona de la Ciudad de las Ciencias y que al conocer que había un concierto preguntaron por la opción de comprar entradas. En el estreno, el cartel de todo vendido se colgó hace mucho tiempo pero es otra de las ventanas abiertas por ejemplo para un día de partido de baloncesto o de un concierto donde queden entradas a la venta. La de los espectadores captados a última hora por el efecto llamada del recinto. Los que llegaron con la intención de degustar las paellas a leña del restaurante Poble Nou tuvieron que esperar a una próxima oportunidad, puesto que el recinto estaba reservado por la organización para la comida oficial del evento.

Quienes sí que aprovecharon las horas previas para disfrutar de un día entero en el Roig Arena fueron José, Tere y Emi. Llegados desde Almenara, compraron las entradas para el espectáculo 'Bravo, Nino' a los pocos minutos de que salieron a la venta y no quisieron dejar pasar la oportunidad de venir a comer el día de la inauguración. «No quería que me contaran nada del primer día y como abonada del Valencia Basket estaré en los partidos en la zona de animación», comentó Tere. A las cuatro, como el resto de personas que apuraban el café o la cerveza, fueron evacuados del recinto. Los que tenían entrada para el espectáculo se dividieron entre los que se dieron una vuelta por el barrio y los que decidieron descansar en los bancos de la zona p