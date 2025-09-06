Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Interior del recinto. Iván Arlandis

Valencia asciende a la Champions

La inauguración del Roig Arena sitúa a la capital de la Comunitat en el circuito de grandes ciudades del mundo capaces de acoger macroeventos deportivos y musicales

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:15

A las 18.30, el Roig Arena abre este sábado sus puertas. Valencia tiene una cita con el estreno de su nuevo polo de atracción, ... pero es en realidad una cita con la Historia, en mayúsculas. En tiempo prácticamente récord teniendo en cuenta las dimensiones del recinto que se inaugurará dos horas después a los inmortales sones de Nino Bravo, la capital de la Comunitat dispondrá de un hito arquitectónico que opera además como eje urbanístico de un nuevo foco de interés para la ciudad pero (sobre todo) alcanzará ese paraíso que para muchas ciudades del mundo encarna disponer de un potencial transformador para jugar en las grandes ligas planetarias. Valencia asciende a esa imaginaria Champions donde un concierto de Taylor Swift, Bruce Springsteen o cualquier otra cumbre de la cultura del entretenimiento convive con la capacidad para acoger espectáculos tipo Las Vegas o eventos deportivos globales, de la NBA a la ATP. Que ocurra una de estas circunstancias depende de muchos factores, pero uno ya está salvado. El Roig Arena sitúa a Valencia en otra dimensión: un recinto moderno, versátil, cubierto (un detalle clave) y muy arraigado en la trama urbana. El paraíso para todo promotor con intereses planetarios; casi una ciudad nueva dentro de la ciudad de toda la vida: una conquista para Valencia.

