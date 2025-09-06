Valencia asciende a la Champions

A las 18.30, el Roig Arena abre este sábado sus puertas. Valencia tiene una cita con el estreno de su nuevo polo de atracción, ... pero es en realidad una cita con la Historia, en mayúsculas. En tiempo prácticamente récord teniendo en cuenta las dimensiones del recinto que se inaugurará dos horas después a los inmortales sones de Nino Bravo, la capital de la Comunitat dispondrá de un hito arquitectónico que opera además como eje urbanístico de un nuevo foco de interés para la ciudad pero (sobre todo) alcanzará ese paraíso que para muchas ciudades del mundo encarna disponer de un potencial transformador para jugar en las grandes ligas planetarias. Valencia asciende a esa imaginaria Champions donde un concierto de Taylor Swift, Bruce Springsteen o cualquier otra cumbre de la cultura del entretenimiento convive con la capacidad para acoger espectáculos tipo Las Vegas o eventos deportivos globales, de la NBA a la ATP. Que ocurra una de estas circunstancias depende de muchos factores, pero uno ya está salvado. El Roig Arena sitúa a Valencia en otra dimensión: un recinto moderno, versátil, cubierto (un detalle clave) y muy arraigado en la trama urbana. El paraíso para todo promotor con intereses planetarios; casi una ciudad nueva dentro de la ciudad de toda la vida: una conquista para Valencia.

Urbanismo: un nuevo barrio para una nueva ciudad

La contribución del Roig Arena a la nueva fisonomía urbana dispone de una doble vertiente: cómo se configura ese rincón de la ciudad y cuál será el recorrido que tenga a partir de ahora. Esta última veta está pendiente de explorarse, aunque ya se puede atisbar una fecunda relación con su entorno más inmediato que construirá con el resto de infraestructuras ya instaladas en la zona un foco de ocio muy interesante. La proximidad de centros comerciales como Aqua y El Saler, su cercanía a ese gran pulmón turístico y recreativo que encarga el jardín del Turia, con el imán de la Ciudad de las Artes, ayuda a entender un mañana donde el centro de Valencia se desplace hacia esa esquina de la ciudad… o al menos una especie de nuevo centro. La ciudad histórica, la del Ensanche finisecular y la de su pujante extensión hacia el sur, congeniando con la consolidación del tejido urbano ya existente antes incluso de la inauguración: alrededor del nuevo pabellón fluye una renovada oferta gastronómica y bulle la actividad en torno a los edificios que lo rodean. Es un nuevo barrio para la nueva Valencia.

Deporte: lo que vendrá y lo que puede venir

También en lo relativo a los espectáculos deportivos que podría albergar el Roig Arena debe recurrirse a esa doble lectura: lo posible, e incluso ya acordado como la Copa del Rey de baloncesto, y lo que pudiera ser posible. Como señala Juan Carlos Villena, redactor de esta casa encargado del seguimiento del Valencia Basket y otras disciplinas deportivas, «el mejor ejemplo de los eventos deportivos a los que aspira el Roig Arena es lo que no se ha podido albergar ya por distintos motivos». Se refiere al Mundial de Gimnasia Rítmica de 2023, «proyectado como el primer gran evento pero el retraso en la obra por motivos externos, en ese momento la escasez de materiales por la guerra en Ucrania, alargó los plazos y finalmente Valencia tuvo que habilitar la Feria de Muestras». Villena recuerda que las opciones para la fase final de la Copa Davis de 2025 «cayeron por la trágica dana, con todos los esfuerzos a finales de 2024 dedicados a lo importante». «Ahora», prosigue, «ese gran evento tenístico vuelve a ser uno de los objetivos deportivos». Recuerda que la primera gran cita será esa Copa del Rey de baloncesto de febrero de 2026, que se repetirá en 2027, y también que en el próximo lustro el Roig Arena va a luchar por albergar un partido oficial de la NBA y una Final Four de la Euroliga. «Para el inicio de la siguiente década, el Mundial masculino de baloncesto es otra opción que se está cocinando a fuego lento», concluye.

Música: de Simple Minds en 1986... hasta el infinito y más allá

Para el imaginario valenciano, hay un antes y un después en materia de espectáculos musicales que lleva adherida la fecha de 17 de agosto de 1986: ese día, el estadio del Levante se llenó a rebosar para asistir al concierto de la banda escocesa Simple Minds, entonces en la cúspide de su fama. Nada menos que 30.000 personas, según un cálculo conservador, se dieron cita para un acontecimiento irrepetible: aunque la ciudad ha albergado luego otros espectáculos semejantes, y es larga la lista de astros de la escena musical que han desfilado por esta orilla del Turia, la carencia de un recinto como el Roig Arena impide que Valencia figure en la nómina de potenciales destinos que manejan los promotores a escala planetaria. Los que organizan las giras de Bruce Springsteen, Taylor Swift y demás luminarias. Todas ellas han estado en España en multitud de ocasiones; ninguna ha ofrecido su espectáculo bajo techo: una condición que el Roig Arena garantiza a partir de ahora. Un señuelo que pone a Valencia también en ese mapa: el de la Champions musical.