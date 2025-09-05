Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una comensal echar el arroz a la paella en la cocina del restaurante del Roig Arena, Poble Nou. JOSÉ LUIS BORT

El Roig Arena ya sabe a paella

El restaurante del recinto, Poble Nou, lleva el nombre del lugar de origen de la familia Roig, un local donde se cocinan arroces a leña gracias a unos fuegos únicos en el mundo

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:07

Miguel Martí habla rápido y piensa a la velocidad de la luz, quizás porque la pasión inunda su discurso. Poble Nou, el restaurante que dirige ... en el auditorio Roig Arena, ya es una realidad desde el pasado 1 de septiembre, y el chef no se quita la sonrisa de encima; es como un niño con unos zapatos nuevos que hubiera estado esperando durante años. Y no es para menos. Cada detalle de la sala, de la cocina, de la terraza, está pensado y elegido con sumo cuidado. De hecho, fue en 2018 cuando Miguel Martí se involucró en un proyecto en el que no se han escatimado recursos. Poble Nou es único en muchos aspectos. Ideas que se hacen realidad porque alguien dijo: «Sujétame el cubata».

