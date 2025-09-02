Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Consejo de Ministros aprueba la quita de deuda a las Comunidades Autónomas
Logo Patrocinio
Los operarios del Roig Arena preparan el montaje para el primer evento de su historia.

Ver 22 fotos
Los operarios del Roig Arena preparan el montaje para el primer evento de su historia. j. l. bort

El Roig Arena contará con 20 capas de aislamiento acústico para sellar su insonorización

La mejora de la inversión para asegurar que no existe contaminación de sonido al exterior eleva el coste del recinto a 365 millones y el de la obra en global a 400 contando el colegio Les Arts, el Parking y los 40.000 m2 contando la urbanización y el Parque de la Afición del Valencia Basket

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:36

Una de las reflexiones más repetidas por los gestores del Roig Arena, y también por la empresa constructora y los despachos de HOK y ERRE, ... es que la clave del nuevo icono cultural y deportivo de Valencia es que al ser concebido desde cero ha permitido plasmar un recinto pensado para exprimir todas las posibilidades de los eventos pensando siempre en una máxima que sea la experiencia del usuario. Ahí, con la concepción del proyecto como un legado a la ciudad, también están incluidos los vecinos. Con el recinto aún en construcción, toda la polémica generada por la contaminación acústica de los conciertos del Santiago Bernabéu, que obligó a su cancelación, sirvió como alarma para asegurar que no se creara ese problema. Así, se reforzó la que ya de por sí era una partida muy importante en la insonorización para crear un verdadero muro. Buena parte del aumento del coste del Roig Arena, entendiendo como tal el recinto principal, hasta los 365 millones se han destinado a las 20 capas de aislamiento acústico que han permitido sellar la insonorización. Este sistema, aplicado al bowl principal y la sala Auditorio, con capacidad para 2.000 personas, permitirá que se realicen dos eventos a la vez y que no exista contaminación acústica ni entre ellos ni con el exterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  5. 5 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  6. 6 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  7. 7 Cómo pedir el bono comercio en Valencia y cuándo se puede usar
  8. 8

    Gourlay recluta a Beltrán tras fallar Sadiq
  9. 9 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  10. 10 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Roig Arena contará con 20 capas de aislamiento acústico para sellar su insonorización