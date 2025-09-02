El Roig Arena contará con 20 capas de aislamiento acústico para sellar su insonorización La mejora de la inversión para asegurar que no existe contaminación de sonido al exterior eleva el coste del recinto a 365 millones y el de la obra en global a 400 contando el colegio Les Arts, el Parking y los 40.000 m2 contando la urbanización y el Parque de la Afición del Valencia Basket

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 14:36

Una de las reflexiones más repetidas por los gestores del Roig Arena, y también por la empresa constructora y los despachos de HOK y ERRE, ... es que la clave del nuevo icono cultural y deportivo de Valencia es que al ser concebido desde cero ha permitido plasmar un recinto pensado para exprimir todas las posibilidades de los eventos pensando siempre en una máxima que sea la experiencia del usuario. Ahí, con la concepción del proyecto como un legado a la ciudad, también están incluidos los vecinos. Con el recinto aún en construcción, toda la polémica generada por la contaminación acústica de los conciertos del Santiago Bernabéu, que obligó a su cancelación, sirvió como alarma para asegurar que no se creara ese problema. Así, se reforzó la que ya de por sí era una partida muy importante en la insonorización para crear un verdadero muro. Buena parte del aumento del coste del Roig Arena, entendiendo como tal el recinto principal, hasta los 365 millones se han destinado a las 20 capas de aislamiento acústico que han permitido sellar la insonorización. Este sistema, aplicado al bowl principal y la sala Auditorio, con capacidad para 2.000 personas, permitirá que se realicen dos eventos a la vez y que no exista contaminación acústica ni entre ellos ni con el exterior.

Noticia relacionada Valencia tendrá una ciudad del basket de 98.280 metros cuadrados Antes de ese ese refuerzo en el sistema de sellado, ya se habían aplicado técnicas para mejorar la acústica del recinto y reducir el impacto en el exterior que incluyeron la modificación del diseño de algunos espacios del recinto como las cristaleras de las zonas VIP, que se perfilaron anguladas y no rectas para ayudar a que el sonido se desplace y no rebote. Con el incremento de los costes, donde también han tenido impacto la inflación teniendo en cuenta que se han necesitado dos años más de lo previsto para acabar las obras por todo lo derivado de la pandemia y de la guerra de Ucrania y la escasez de materiales durante un periodo de la construcción, la inversión en el proyecto de ciudad que engloba toda la marca Roig Arena se ha elevado a los 400 millones, sufragados de forma íntegra por Juan Roig, sumando los 365 del recinto principal, los 8 del Colegio Les Arts, los 20 del parking público y los 7 de la urbanización y ajardinamiento de más de 40.000 m2, incluyendo el Parque de la Afición del Valencia Basket.

