Las mareantes cifras del Roig Arena, el nuevo pabellón de Valencia El recinto de eventos deportivos, culturales y de empresa abre sus puertas oficialmente

Las cifras del Roig Arena están a la altura de las expectativas que ha generado el nuevo recinto de eventos deportivos y culturales de Valencia. Son números mareantes, solo al alcance de las grandes infraestructuras. Y son cifras que irán creciendo con el paso de los días, los meses y los años.

El Roig Arena se inaugura oficialmente el 6 de septiembre con el concierto homenaje a Nino Bravo en el que participarán más de 20 estrellas nacionales y mundiales de la canción, aunque antes ya ha realizado eventos a modo prueba y este 2 de septiembre ha abierto la zona de restauración. Es el pistoletazo de salida a un programa que parece no tener fin.

● La inversión en el Roig Arena alcanza los 400 millones de euros, sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal.

● Se estima que, como mínimo, el Roig Arena impactará en más de 150 millones de euros en la economía valenciana hasta septiembre de 2026.

● El Roig Arena ya tiene cerrados 70 eventos corporativos; 70 conciertos y eventos de entretenimiento; y cerca de 60 partidos del Valencia Basket (primeros equipos masculino y femenino), a lo que habría que añadir la Copa del Rey de baloncesto.

● En el primer día de su apertura, el recinto ha vendido el 75% de sus entradas de eventos (250.000), con 14 eventos ya con el cartel de 'sold out'.

● Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, el recinto tiene previsto recibir a más de un millón de personas.

El Roig Arena, diseñado por los estudios de arquitectura HOK y ERRE, cuenta con distintas configuraciones para acoger eventos, y diferentes aforos:

- la pista central acoge un máximo de 20.000 espectadores en modo concierto con el escenario 360º en el centro de la pista, hasta 18.600 con el escenario al fondo y 15.600 en modo basket

- el Auditorio tiene un aforo máximo de 2.000 personas

- hay diferentes salas de distinto tamaño preparadas para acoger eventos de menor envergadura.

● Superficies:

- Superficie del solar: 21.000 m2

- Superficie construida: 58.500 m2

- Zona reurbanizada: 21.000 m2

- Pista principal: 3.000 m2

● El parque de la Afición del Valencia Basket ha costado 7 millones de euros y ocupa 40.000 metros cuadrados a la entrada del pabellón.

● Los datos del pabellón deportivo son los siguientes:

- Pista de entrenamiento:750 m2

- Gimnasio + vestuarios: 370 m2 + 1.000 m2 (incluyendo salas de conferencias)

- Museo + tienda: 300 m2 + 300 m2

● Hay 14 conciertos con todo vendido a fecha 2 de septiembre: 'Bravo, Nino'; Camilo; Manuel Carrasco, dos conciertos de Joaquín Sabina; Los40 Music Awards; Anuel AA; The Waterboys; The Chicken; La M.O.D.A.; Delaossa; Fito & Fitipaldis; Hans Zimmer y Dani Martín.

El Roig Arena por dentro y por fuera

● Se ha instalado sobre el graderío el mayor videowall interior de Europa, con una superficie de 500 m2. Alrededor de la pista principal, se extiende también un ribbon de 220 m2 de paneles LED.

● En la cubierta, 1.742 paneles fotovoltaicos generan energía renovable. Además, para episodios de lluvias intensas que superen la capacidad de infiltración, se han diseñado en la base del edificio un depósito subterráneo, que gestiona el exceso de escorrentía. Asimismo, las zonas bajas de las áreas verdes funcionan como sumideros naturales de aguas pluviales.

● La cubierta del recinto se resuelve con ocho monumentales cerchas prefabricadas, cada una de 123 metros de longitud. Los equipos de obra tuvieron que ensamblarlas en el suelo antes de izarlas con unas grandes grúas. Estas cerchas pueden soportar hasta 180 toneladas, permitiendo acoger cualquier gran producción internacional de gran envergadura.

● El acceso principal se realiza a través de un bulevar, un espacio reurbanizado de 20.000 m2 que conduce hacia una gran escalinata enmarcada por «El Ojo», la gran pantalla LED multimedia de 48 x 10 metros situada en la fachada noroeste.

● La zona de restauración acoge el restaurante Poble Nou, Ultramarinos Roig y El Mercat de Roig Arena, gastromarket donde se ubican Hundred Burgers (con la mejor hamburguesa del mundo); La Mesedora (bocadillos); Adicto y Adicta (tortillas y croquetas); Per Me (pizzas y cocas); Xé Chicken (hamburguesas de pollo), Dichō (asiático) y Maverick's (perritos calientes artesanales).

- El Mercat: 2.800 m2

- Ultramarinos: 450 m2 (incluyendo almacenaje y cocinas)

- Johnnie Walker Experience: 170 m2

- Restaurante Poble Nou: 1.325 m2

- Mirador: 2.550 m2

● Entre los patrocinadores están Grupo Pamesa, Heineken, CaixaBank, Iberdrola, Coca-cola o El Pozo.