La zona de restauración del Roig Arena ya está disponible todos los días del año El director general Víctor Sendra defendió la oferta culinaria del recinto en la presentación oficial: «Estamos orgullosos de la gastronomía que se hace en Valencia»

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Desde la concepción inicial, una de las ideas que siempre han estado encima de la mesa es que la oferta gastronómica fuera una de las ... señas de identidad del Roig Arena. Aunque su director general, Víctor Sendra, no quiso valorar este martes en la presentación oficial del recinto si la suma de servicios del recinto le convertirá en el más completo de Europa, limitándose a señalar «que lo que sí que podemos afirmar es que tenemos el Arena que queremos» serán las experiencias de los usuarios, sobre todo de los que puedan comparar con los servicios del segmento de recintos punteros en Europa como pueden ser los de Berlín, París, Londres, Belgrado, Kaunas o Madrid, si la experiencia del recinto valenciano (sumado a sus características técnicas de luz, sonido o comodidad de asientos en todas las zonas) le convierten en el más completo. De momento, a lo que aspira es a estar en esa «élite», tal y como declaró el propio Sendra.

Noticia relacionada Un icono de 400 millones llamado Roig Arena y con 150 millones de impacto económico Lo que sí que defendió el gestor es la oferta de restauración «como uno de los factores claves. La hemos orientado de una forma valenciana porque estamos orgullosos de la gastronomía que hacemos en Valencia». Dentro de ella hay tres zonas que estarán abiertas todos los días del año, hayan o no eventos en el Arena. En el restaurante Poble Nou, regentado por Miquel Martí, se podrán degustar las paellas a leña que opositan a ser uno de los símbolos del recinto. En la zona de El Mercat se podrá elegir por siete recintos; Hundred Burguers (con la mejor hamburguesa del mundo), La Mesedora (bocadillos), Adicto y Adicta (tortillas y croquetas), Per Me (pizzas y cocas), Xé Chicken (hamburguesas de pollo), Dicho (asiático) y Maverick's (perritos calientes artesanales) mientras que en Ultramarinos Roig se podrá optar por una gran variedad de productos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión