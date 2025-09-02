Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz baja más de 6 euros este miércoles y deja ocho horas gratis
Logo Patrocinio
El interior del restaurante Poble Nou, con vistas a la pista central del Roig Arena. josé luis bort

La zona de restauración del Roig Arena ya está disponible todos los días del año

El director general Víctor Sendra defendió la oferta culinaria del recinto en la presentación oficial: «Estamos orgullosos de la gastronomía que se hace en Valencia»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:10

Desde la concepción inicial, una de las ideas que siempre han estado encima de la mesa es que la oferta gastronómica fuera una de las ... señas de identidad del Roig Arena. Aunque su director general, Víctor Sendra, no quiso valorar este martes en la presentación oficial del recinto si la suma de servicios del recinto le convertirá en el más completo de Europa, limitándose a señalar «que lo que sí que podemos afirmar es que tenemos el Arena que queremos» serán las experiencias de los usuarios, sobre todo de los que puedan comparar con los servicios del segmento de recintos punteros en Europa como pueden ser los de Berlín, París, Londres, Belgrado, Kaunas o Madrid, si la experiencia del recinto valenciano (sumado a sus características técnicas de luz, sonido o comodidad de asientos en todas las zonas) le convierten en el más completo. De momento, a lo que aspira es a estar en esa «élite», tal y como declaró el propio Sendra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  4. 4 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  5. 5 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  6. 6 Cómo pedir el bono comercio en Valencia y cuándo se puede usar
  7. 7

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  8. 8 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  9. 9 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  10. 10 Roban 30.000 euros tras desvalijar el piso de unas víctimas de la dana en Benetússer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La zona de restauración del Roig Arena ya está disponible todos los días del año

La zona de restauración del Roig Arena ya está disponible todos los días del año