España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen
El artista Mikel Izal en un concierto. L.R

Mikel Izal traerá su gira «El Miedo y El Paraíso» al Roig Arena en 2026

Las entradas saldrán a la venta este miércoles, 17 de septiembre

Redacción

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:15

Mikel Izal incluye el Roig Arena en el tramo final de su gira «El Miedo y El Paraíso», que concluirá a principios de 2026. El artista pamplonés se subirá al escenario del nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig el próximo 31 de enero, en uno de los últimos conciertos que ofrecerá antes de tomarse un descanso de los escenarios que se prolongará, al menos, durante lo que resta de año.

Mikel Izal comenzó su etapa en solitario con la publicación de «El Miedo y El Paraíso», un trabajo discográfico formado por diez temas inéditos en el que se sumerge en un viaje de descubrimiento personal a través de la experimentación de emociones y estados de ánimo.

Tras un 2025 vertiginoso, repleto de festivales y ciclos de verano, los primeros compases del 2026 pondrán punto y final a la presentación de este primer disco. Mikel Izal traerá a Roig Arena un show renovado, de mayor duración y con nuevas sorpresas. El concierto abarcará tanto los temas de su primer disco en solitario, como sus composiciones más aclamadas de su etapa anterior como vocalista y compositor de IZAL. Además, Mikel Izal estará acompañado por la banda Éxtasis, quienes serán los encargados de abrir el concierto.

Las entradas para el concierto de Mikel Izal en Roig Arena saldrán a la venta este miércoles, 17 de septiembre, a las 12h en la página oficial del Roig Arena.

Sobre el Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.

