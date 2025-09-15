El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv

Tras todo lo ocurrido en la Vuelta a España, que tuvo que suspender en Madrid su última etapa al cortar el recorrido los manifestantes en ... favor de Palestina y en contra de la participación de un equipo de Israel, todas las miradas están fijadas ahora en el mundo del baloncesto. Mientras las autoridades políticas y deportivas europeas siguen sin contestar a la pregunta de por qué no vetan la participación de los clubes israelís en las competiciones internacionales como sí que hicieron, de forma fulminante, con los rusos, el problema de seguridad se traslada a cada país que organice partidos con la visita de conjuntos de Israel.

Lo que queda claro es que mientras sigan viniendo a jugar en este caso a España, se van a encontrar con protestas condenando el genocidio en Gaza. La Policia Nacional ya monitoriza, con las Delegaciones del Gobierno correspondientes, los tres partidos que a día de hoy están programados en octubre en La Laguna, Manresa y Valencia con la participación de equipos de Israel. En el caso valenciano, ya se se ha comenzado a recabar toda la información para blindar el Roig Arena de cara a la cita que la Euroliga ha programado, para el miércoles 15 de octubre, entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv. El mismo equipo, por cierto, de los partidos del pasado mes de abril durante la semifinal de la Eurocup y que ya suscitaron protestas delante de la Fonteta.

La Laguna Tenerife será el primer equipo que reciba la visita de un equipo israelí esta temporada. Concretamente, un día antes del partido del Roig Arena. El martes 14 de octubre está previsto el encuentro del Grupo D de la BCL, organizada por la FIBA, entre el equipo de Txus Vidorreta y el Bnei Herzliya. El 15 de octubre, como en el caso del Valencia Basket, el BAXI Manresa recibirá en el Nou Congost al Hapoel Jerusalem en un partido del Grupo A de la Eurocup. Esas tres citas ya están bajo el radar de las autoridades policiales.

Aunque la seguridad de esas tres citas deportivas no dependen de los clubes, es obvio que son los primeros interesados en que todo esté en orden. Así, el Valencia Basket tuvo este lunes una primera comunicación tanto con la Delegación del Gobierno de Pilar Bernabé y con la Euroliga para que tengan en cuenta la situación actual. Nadie puede asegurar, en una escalada de presión que aumenta cada día, que los tres partidos de octubre en suelo español se vayan a disputar. Más allá de los vetos de los organismos oficiales, los gobiernos nacionales ya están actuando. Como ya ocurrió la pasada temporada, Turquía mandó tanto a la Euroliga como a la FIBA un requerimiento para recordar que, de momento, los equipos de Israel seguirán sin recibir visados para pisar su territorio. Algo que ha obligado a la Euroliga a programar el partido entre el Anadolu Efes, actuando como local, y el Maccabi Tel Aviv del próximo 30 de septiembre en el pabellón Moraca de Podgorica (Montenegro). El Maccabi jugará como local sus partidos en la sala Pionir de Belgrado y el Hapoel Tel Aviv en el Arena de Sofía en Bulgaria. De momento, todo está en el aire y más después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiera este lunes de forma oficial la exlusión de los clubes deportivos de Israel en los torneos: «Creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales».