Protesta de apoyo a Palestina durante la última visita del Hapoel Tel Aviv a la Fonteta en abril. irene marsilla

El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv

La Policía Nacional monitoriza, junto a las Delegaciones del Gobierno correspondientes, los partidos de Valencia, La Laguna y Manresa que están programados en octubre contra equipos de Israel

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:24

Tras todo lo ocurrido en la Vuelta a España, que tuvo que suspender en Madrid su última etapa al cortar el recorrido los manifestantes en ... favor de Palestina y en contra de la participación de un equipo de Israel, todas las miradas están fijadas ahora en el mundo del baloncesto. Mientras las autoridades políticas y deportivas europeas siguen sin contestar a la pregunta de por qué no vetan la participación de los clubes israelís en las competiciones internacionales como sí que hicieron, de forma fulminante, con los rusos, el problema de seguridad se traslada a cada país que organice partidos con la visita de conjuntos de Israel.

