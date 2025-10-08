Amaia actuará en el Roig Arena La artista navarra actuará el 31 de mayo de 2026 en Valencia

Amaia recalará el 31 de mayo de 2026 en el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos impulsado por Juan Roig. Tras el éxito de su último álbum 'Si abro los ojos no es real', la cantante navarra se subirá al escenario del recinto valenciano para interpretar su repertorio.

Tras un verano cargado de actuaciones en festivales, Amaia anuncia ahora la primera gira de arenas de su carrera. En la actuación en Roig Arena no faltarán sus temas más recientes, como «Nanai», «Tocotó» o «Tengo un pensamiento». La venta general de las entradas del concierto de Amaia será el próximo 15 de octubre a las 13h en la web www.roigarena.com y en www.amaiaromeroarbizu.com

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal.