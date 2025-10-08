Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La artista navarra Amaia. lp

Amaia actuará en el Roig Arena

La artista navarra actuará el 31 de mayo de 2026 en Valencia

c. velasco

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:25

Comenta

Amaia recalará el 31 de mayo de 2026 en el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos impulsado por Juan Roig. Tras el éxito de su último álbum 'Si abro los ojos no es real', la cantante navarra se subirá al escenario del recinto valenciano para interpretar su repertorio.

Tras un verano cargado de actuaciones en festivales, Amaia anuncia ahora la primera gira de arenas de su carrera. En la actuación en Roig Arena no faltarán sus temas más recientes, como «Nanai», «Tocotó» o «Tengo un pensamiento». La venta general de las entradas del concierto de Amaia será el próximo 15 de octubre a las 13h en la web www.roigarena.com y en www.amaiaromeroarbizu.com

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  4. 4 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  7. 7

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  8. 8

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  9. 9 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  10. 10

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Amaia actuará en el Roig Arena

Amaia actuará en el Roig Arena