El despegue fulgurante del Roig Arena

El día ha sido largo y lo va a enlazar con el inicio de mañana. Ella no puede verlo pero empieza a caer la noche ... en Valencia. Nancy asciende los últimos escalones y se deja llevar hasta el asiento que tiene reservado. Mientras la estancia se ilumina y empieza a resonar la música, ella agarra el móvil. Cuando comienza a escribir el whatsapp debe mirar a través de sus propias lágrimas para poder ver la pantalla. Se toma cinco minutos para respirar y digerir lo que puede del estrés acumulado. Tras esos estrictos 300 segundos vuelve al trabajo: «El desalojo del Roig Arena también es nuestra responsabilidad».

Nancy es Nancy Johnson, la directora de ticketing y hospitality del nuevo espacio multiusos impulsado por el empresario Juan Roig. Habla de las emociones vividas el 6 de septiembre, durante el concierto 'Bravo, Nino', que conmemoró el 80 aniversario del nacimiento del artista y que inició la trepidante agenda del recinto, por otra parte, construido con la vocación de tener actividad todos los días del año.

Y cuando el Roig Arena planea para alcanzar la velocidad de crucero, se puede decir que su despegue ha sido fulgurante. Al mes de abrir sus puertas, y recién iniciada la temporada del Valencia Basket, ha superado los 100.000 asistentes a sus eventos. Y esto a pesar del aplazamiento al 25 de octubre de un concierto multitudinario como es el de Quevedo. En este tiempo, además de 'Bravo Nino', el recinto ha acogido las actuaciones de Camilo, Manuel Carrasco, Sebastian Yatra, Cat Empire y Xavier Rudd, estos dos últimos en el auditorio. A esto hay que añadir nueve eventos corporativos, entre ellos las galas de elección de las falleras de Valencia y la de los Premios Valencianos para el Siglo XXI, que otorga LAS PROVINCIAS. La guinda ha sido el primer partido de la Euroliga de baloncesto.

Las previsiones iniciales del equipo del Roig Arena era haber superado el millón de asistentes cuando celebre su primer aniversario. Con esta proyección, la agenda ya anunciada y los eventos que están por concretar –el último concierto anunciado ha sido el único en España de Rod Stewart en su actual gira–, todo indica que esa cifra se sobrepasará con creces a lo largo de los próximos 11 meses.

«Es cierto que fue una estimación conservadora. Estamos en boca de todos y la práctica totalidad de los eventos están en 'sold out' o cerca... pero debemos ser comedidos y contener la euforia. Buscamos la excelencia», recuerda Nancy Johnson. Sus lágrimas con los primeros acordes del 'Bravo, Nino' fueron la liberación de quien lleva años trabajando en el Roig Arena y saboreaba el momento de alcanzar la meta... para seguir trabajando en un mastodonte que en ese principio de septiembre empezaba a caminar. «Quise compartir cómo me sentía ese momento con el resto de mis compañeros y escribí un mensaje en el grupo de whats app», recuerda.

En este mes inicial, el Roig Arena incluso ha tenido que gestionar el primer contratiempo, y ni mucho menos ha sido un simulacro. Con la renuncia de Quevedo a actuar este jueves 2 de octubre por cuestiones de salud hubo que poner en marcha un protocolo que estaba más que estudiado. «Tenemos que estar preparados, porque para nosotros un concierto o un partido del Valencia Basket es algo cotidiano, pero para muchas personas puede representar su día más importante del año. Nosotros estamos obligados a responder a cualquier situación, desde la que deseamos, que salga todo perfecto, hasta lo pero», indica Nancy Johnson. La reacción fue informar en cuanto se supo de la indisposición del artista y, casi de inmediato, reprogramar el concierto para el 25 de octubre y ofrecer la devolución del precio de la entrada.

Después de un mes de estar en boca de todos en la Comunitat y del resto de España, en el Roig Arena no temen verbalizar en voz alta: «Creemos que estamos preparados para el próximo reto. Con todos los respetos, porque son referentes nuestros, consideramos que estamos al nivel del Sant Jordi de Barcelona y del Movistar Arena de Madrid... que Valencia tiene uno de los mejores recintos de estas características de Europa, si no el mejor».

Por eso, el siguiente objetivo es el de la internacionalización. Por ejemplo, que en Australia conozcan las bondades del Roig Arena del mismo modo que ahora en cualquier rincón del planeta saben que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich es uno de los mejores del mundo. En ese sentido, entre los hitos marcados por el equipo del Roig Arena es que el recinto tenga un reconocimiento en Europa en un plazo de seis meses. «Se podría invertir mucho dinero en publicidad, pero lo que cuenta es que la experiencia del público y los artistas sea satisfactoria y que lo cuenten», subraya Nancy Johnson.

Y todo esto tiene una misión perenne: generar sentimiento de pertenencia. En este sentido, hay satisfacción por el volumen de reservas de la oferta gastronómica, en los dos restaurantes –Ultramarinos Roig y Poble Nou– y en las propuestas de El Mercat.

«La idea es que la gente venga al Roig Arena a vivir una experiencia, aunque no compre una entrada para un concierto. Que pase un día lanzando a canasta con sus hijos, pasee por el parque y luego se coma un plato de paella a leña o un bocadillo», desliza Nancy Johnson. El recinto ha querido formar parte del barrio donde se asienta y por ello resaltan la importancia de estar en contacto con los vecinos.

Estos reconocen que, en este mes, no han sufrido por ruidos en ninguno de los conciertos. «Yo resido al lado, he estado con las ventanas abiertas en días en los que ha habido eventos y ni me he enterado en el inicio o cuando ha acabado. Sí oyes igual a la gente cuando sale a la calle o si hay algo de retención que alguien pite, y que hay menos sitios para aparcar. Pero está todo muy bien organizado, la verdad», relata Lucía, que reside a pocos metros del Roig Arena. «Sí se ha notado que hay más tráfico en ciertos días de concierto, pero esto era algo que ya podíamos esperar», reconoce Nacho, otro de los residentes.

«Hay mucho movimiento porque tienen eventos prácticamente todos los días», reitera Lucía. Y lo que queda, porque después de este primer mes no va a decaer el ritmo de conciertos, al contrario. En el puente del 9 d'Octubre están programados los tres conciertos de Joaquín Sabina. Y la temporada de baloncesto, con dos equipos (el masculino y el femenino) con Euroliga más la Copa del Rey de chicos, acaba de convencer. Sí, parece que esa previsión del millón de visitantes era muy conservadora.