Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia El cantante suspende su actuación en el Roig Arena «por motivos de salud» y la aplaza al 25 de octubre

C. Velasco Jueves, 2 de octubre 2025, 13:41 | Actualizado 14:11h.

Quevedo ha cancelado el concierto previsto para hoy en Valencia «por motivos de salud». El concierto en el Roig Arena se aplaza al 25 de octubre. Desde la organización de Taste The Floor y DQE Productions, promotoras del concierto de Quevedo, se ha informado de la cancelación del espectáculo, que estaba programado para esta noche. De hecho, a primera hora del jueves había espectadores haciendo cola en el recinto de Quatre Carreres.

La nueva fecha será el 25 de octubre. Desde el Roig Arena, informan al público que «en caso de no poder asistir», los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas. Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.

Taste The Floor y DQE Productions «agradecen la comprensión a todos los usuarios afectados, lamentando las molestias que se hayan podido ocasionar», detallan en un comunicado.

Se trata de la primera cancelación de un concierto en la cortísima vida del Roig Arena, espacio que abrió sus puertas el pasado 6 de septiembre. Hasta el espacio impulsado por el empresario Juan Roig recalaba Quevedo dentro de la gira 'Buenas noches tour'. El músico canario actuó a principios de semana en A Coruña, donde reunió a 11.000 asistentes en Coliseum.

Pedro Quevedo es uno de los cantantes del género urbano más destacados de la escena española. Saltó a la fama en 2022 con el remix del tema 'Cayó la noche' junto a otros cantantes canarios como Cruz Cafuné, Abhir Hathi o Bejo. La canción se hizo viral en redes sociales. Después llegó su colaboración con Bizarrap: 'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52'.

Tras la publicación de su álbum 'Donde quiero estar' en 2023, el artista canario decidió hacer un parón en su carrera. No aguantaba el ritmo y quiso descansar mentalmente y físicamente para volver con más fuerza. «Ha sido un año increíble y yo sé que todos se estaban preguntado lo típico, lo de la frase '2024...' y todo eso. Bueno, tenía que hacer lo que tenía que hacer, ahora lo he terminado y toca darme unas vacaciones, gente», anunció en su momento para comunicar su retiro temporal. Canceló todos sus conciertos previstos para 2024, excepto uno: el del festival Big Sound de Valencia.