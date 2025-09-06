Nino Bravo emociona al Roig Arena cantando 'Vivir'

Tamara Villena Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:25 Comenta Compartir

El Roig Arena se ha estrenado este sábado por todo lo alto con 'Bravo, Nino', un concierto homenaje al mítico cantante, símbolo de la esencia valenciana que ensalza el nuevo estadio de la capital del Turia. La inauguración ha arrancado con una impresionante proyección de una actuación del artista interpretando 'Vivir', un tema que ha emocionado a los asistentes al esperado evento.

Un evento que tampoco se han perdido algunos de los rostros más conocidos del país, como Víctor Manuel, David Bisbal i Malú, entre otros muchos artistas que no han querido perder la oportunidad de rendir tributo al icónico cantante valenciano y vivir el estreno del nuevo estadio de la ciudad.

Como no podía ser de otra manera, las hijas de Nino Bravo, Eva y Amparo, han sido las más conmovidas con el homenaje a su padre. «Es un sueño», han dicho a los periodistas, al tiempo que han agradecido la respuesta tanto de los cantantes como de los miles de personas que han agotado las entradas para este recital inaugural.

Con la puesta en marcha del Roig Arena, nuevo símbolo de la modernidad y el diseño en la ciudad, Valencia aumenta su oferta cultural y deportiva, con un espacio donde baloncesto, música, espectáculos y vida cotidiana se unen en un mismo recinto.