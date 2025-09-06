Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sueldazo de la ONCE entrega 300.000 euros y un sueldo durante veinte años a un jugador este sábado
Logo Patrocinio
Nino Bravo y su 'Vivir', en el estreno del Roig Arena.
Nino Bravo y su 'Vivir', en el estreno del Roig Arena. J.C. Villena

Nino Bravo emociona al Roig Arena cantando 'Vivir'

El estadio se estrena con un homenaje al mítico artista valenciano

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:25

El Roig Arena se ha estrenado este sábado por todo lo alto con 'Bravo, Nino', un concierto homenaje al mítico cantante, símbolo de la esencia valenciana que ensalza el nuevo estadio de la capital del Turia. La inauguración ha arrancado con una impresionante proyección de una actuación del artista interpretando 'Vivir', un tema que ha emocionado a los asistentes al esperado evento.

Un evento que tampoco se han perdido algunos de los rostros más conocidos del país, como Víctor Manuel, David Bisbal i Malú, entre otros muchos artistas que no han querido perder la oportunidad de rendir tributo al icónico cantante valenciano y vivir el estreno del nuevo estadio de la ciudad.

Como no podía ser de otra manera, las hijas de Nino Bravo, Eva y Amparo, han sido las más conmovidas con el homenaje a su padre. «Es un sueño», han dicho a los periodistas, al tiempo que han agradecido la respuesta tanto de los cantantes como de los miles de personas que han agotado las entradas para este recital inaugural.

Con la puesta en marcha del Roig Arena, nuevo símbolo de la modernidad y el diseño en la ciudad, Valencia aumenta su oferta cultural y deportiva, con un espacio donde baloncesto, música, espectáculos y vida cotidiana se unen en un mismo recinto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  2. 2 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  3. 3 Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
  4. 4 Investigan una llamada de la víctima de Xirivella a su asesino la mañana del crimen
  5. 5

    Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad
  6. 6 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8 Muere un motorista en un accidente en Aldaia
  9. 9

    La vuelta al cole de un cincuentón en Valencia
  10. 10 Lamine Yamal y su felicitación más tierna: «Te amo primer hijo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nino Bravo emociona al Roig Arena cantando 'Vivir'