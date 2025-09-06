El mundo de la cultura se vuelca con el Roig Arena Artistas reconocidos como David Bisbal, Víctor Manuel o Malú o Pablo López no han querido perderse el estreno del nuevo estadio de Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025

El Roig Arena sonará desde este sábado en Valencia y algunos de los rostros más conocidos del mundo de la cultura en España no han querido perderse la inauguración del nuevo gran estadio de la capital del Turia. Todos ellos se han reunido para el estreno del espacio, en una inauguración que ha estado marcada por el homenaje al mítico cantante valenciano Nino Bravo.

«Mientras una persona siga escuchando a Nino Bravo, será eterno», así lo ha manifestado su hija, la también cantante Eva Ferri, que hoy también participa en este gran concierto tributo 'Bravo, Nino' junto a una quincena de estrellas, entre ellas David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Miguel Poveda o Pitingo, entre otros como Vanessa Martin, Sole Giménez, Chambao, Miguel Poveda, Andrés Suárez, Revolver, Pitingo, Juanjo Bona, Funambulista, La Casa Azul, La Habitación Roja, Barry Brava, Luís Cortés o Sandra Valero.

Todos ellos han coincidido en mostrar la ilusión y la responsabilidad que supone formar parte de esta cita y estar a la altura de la «grandeza» del icónico intérprete melódico. Igualmente, han subrayado la importancia de España y Valencia cuenten con un nuevo recinto multiusos como el Roig Arena, para el que han dedicado adjetivos como «espectacular» o «brutal». «Suena muy bonito», han remarcado.

Antes del inicio del concierto, que ha arrancado poco después de las 20.30 horas, los artistas han ido pasando por un photocall. Uno de los más esperados, David Bisbal, ha aseverado que Nino Bravo es «grandioso» y ha confesado que le hubiera gustado ser «un cantante de aquella época», debido a la importancia que le da a la canción romántica.

Muy orgullosos se han mostrado especialmente los artistas de la tierra, como Sole Giménez, quien ha celebrado que «después de años de ver cómo giras se iban a Madrid, Barcelona o Bilbao» sin pasar por la capital del Turia, ahora hay un espacio que contribuirá aún más a que «la música sea protagonista en Valencia».

Como único representante del concierto homenaje que se celebró tras la muerte de Nino Bravo, Víctor Manuel, que ha besado el suelo del escenario en su honor, ha recalcado que tenía que estar aquí y ha subrayado que no tiene ninguna intención de 'jubilarse', ya que es el público el que te retira cuando no compra entradas, ha reflexionado.