Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Roig celebra con los jugadores del Valencia Basket el triunfo ante la Virtus. isaac ferrera

Así fue el estreno del Valencia Basket en el Roig Arena

La leyendas tomaron el testigo de la Fonteta, Maluenda puso en práctica su pasión de DJ y el mecenas del club vivió a pie de calle el primer día de un sueño que ideó hace década y media

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:08

Comenta

De la Fonteta al Roig Arena sólo hay unos cientos de metros. Una realidad objetiva que, además, también es simbólica. El estreno del Roig Arena ... para partidos de baloncesto que se vivió este viernes ante la Virtus Bolonia en la Euroliga supuso una continuación del proyecto taronja. Del legado que se inició en Mislata en 1986. Con una nueva casa, que ya es la envidia del mundo del basket en toda Europa, pero con la misma familia. Juan Roig lo visualizó todo hace década y media, cuando comenzó a germinar la idea de un nuevo pabellón pero con la premisa de «primero llenemos la Fonteta». Ahora, con toda la obra hecha realidad y con una ciudad del baloncesto de 98.000 metros cuadrados, el mecenas taronja disfrutó como uno más. A pie de calle. No dudó en subir al escenario donde las leyendas tomaron la palabra. Mientras Van Rossom estaba siendo entrevistado, subió la escaleras, se abrazó con el belga y tomó el micro: «Muchas gracias a todos por estar aquí, espero que nos dejemos la piel y ganemos muchos partidos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  2. 2 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  3. 3

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  4. 4 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  5. 5 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    No renta ser indumentarista oficial de la corte de honor en Valencia
  8. 8 La afición del Valencia estalla: «¡Jugadores, mercenarios!»
  9. 9

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  10. 10 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así fue el estreno del Valencia Basket en el Roig Arena

Así fue el estreno del Valencia Basket en el Roig Arena