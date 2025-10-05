Así fue el estreno del Valencia Basket en el Roig Arena

De la Fonteta al Roig Arena sólo hay unos cientos de metros. Una realidad objetiva que, además, también es simbólica. El estreno del Roig Arena ... para partidos de baloncesto que se vivió este viernes ante la Virtus Bolonia en la Euroliga supuso una continuación del proyecto taronja. Del legado que se inició en Mislata en 1986. Con una nueva casa, que ya es la envidia del mundo del basket en toda Europa, pero con la misma familia. Juan Roig lo visualizó todo hace década y media, cuando comenzó a germinar la idea de un nuevo pabellón pero con la premisa de «primero llenemos la Fonteta». Ahora, con toda la obra hecha realidad y con una ciudad del baloncesto de 98.000 metros cuadrados, el mecenas taronja disfrutó como uno más. A pie de calle. No dudó en subir al escenario donde las leyendas tomaron la palabra. Mientras Van Rossom estaba siendo entrevistado, subió la escaleras, se abrazó con el belga y tomó el micro: «Muchas gracias a todos por estar aquí, espero que nos dejemos la piel y ganemos muchos partidos».

Ya dentro del recinto, Juan Roig se enfundó una bufanda del Valencia Basket y no se la quitó hasta abandonar el recinto. Uno de los momentos más simbólicos llegó cuando, en los actos de inauguración, una niña le entregó el primer balón. Los 14.606 espectadores, récord en un partido de baloncesto en la historia de la Comunitat, iniciaron la mayor ovación dirigida al máximo accionista del club que se recuerda. Un reconocimiento público que, por cierto, sana una pequeña cicatriz que siempre ha tenido una buena parte del círculo más cercano del empresario con respecto a la duda de saber si la sociedad, y más en concreto los aficionados del baloncesto en Valencia, son conscientes de la apuesta realizada por el deporte de la canasta. Al acabar el partido, Juan Roig celebró junto a los jugadores el triunfo en el centro de la pista. Como uno más.

Las leyendas tomaron el testigo. Como en un paso simbólico de la Fonteta al Roig Arena. Como ocurrió en el homenaje al pabellón de Hermanos Maristas, se cruzaron las generaciones. Coterón, que defendió a aquel primer Pamesa, charló con Van Rossom muy cerca de Rigaudeau. El francés fue uno de los primeros fichajes estrella del club y, en declaraciones a este periódico, dejó claro que el nuevo recinto se va a celebrar «un partido oficial de la NBA». San Emeterio, campeón de Liga en 2017 con el Valencia Basket y ahora director deportivo del Girona, Nacho Rodilla, Víctor Claver o Víctor Luengo se sumaron a una fiesta donde José Luis Maluenda ejerció de DJ. Ese fue uno de los símbolos del paso del tiempo. Cuando el maño fichó por el Pamesa, a mediados de los 90, su pasión ya era la música electrónica. Tres décadas después, se mueve tras los platos con la misma agilidad que en la pista. Fue una velada de emociones, con un recuerdo para todas las personas que no han llegado a ver el Roig Arena. Seguro que, donde estén, también se formó un corrillo entre Miki Vukovic, Martín Labarta, el doctor Jorge Mora, Pablo Martínez, Jorge Bauset, Miguel Burdeos, Juanma Pérez... y tantas personas de la familia taronja que nos dejaron en los últimos años.