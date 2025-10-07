Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE premia con 500.000 euros a un jugador este martes
Logo Patrocinio
Un momento de la jornada de este martes de la asamblea que acoge el Roig Arena LP

El Roig Arena se codea con los mejores recintos de Europa

El nuevo espacio multiusos de Valencia acoge la asamblea anual de este tipo de infraestructuras, donde se reúnen representantes de 30 de los más relevantes del Viejo Continente

Redacción

Martes, 7 de octubre 2025, 20:36

Comenta

El Roig Arena, el nuevo recinto multiusos impulsado por Juan Roig, acoge entre este martes y este miércoles la asamblea de 2025 de la European Arenas Association (EAA), en el que participan altos directivos de los recintos cubiertos multiusos más relevantes de Europa. Las jornadas reúnen a portavoces de más de 30 arenas, entre los que se encuentran The O2 de Londres, Paris La Défense de París, MEO Arena de Lisboa o Uber Arena de Berlín.

En la jornada de este martes se ha votado la inclusión en la asociación de dos nuevos miembros -el Ergo Arena de Gdansk (Polonia) y el LDLC Arena de Lyon (Francia)- y se ha celebrado una mesa redonda sobre innovación. Por su parte, para en la agenda del miércoles están previstas una ponencia sobre educación y una presentación sobre el Roig Arena, entre otras actividades programadas. A lo largo de las dos jornadas, los asistentes compartirán las últimas tendencias que afectan al sector de los arenas y podrán conocer de primera mano las instalaciones del recinto valenciano mediante un tour por los espacios más destacados.

Estos son los 30 recintos representados en el encuentro de la EAA: Accor Arena (París, Francia), Arena Milano (Milán, Italia); Barclays Arena (Hamburgo, Alemania); Brussels Forest National (Bruselas, Bélgica); Ergo Arena (Gdansk, Polonia); Festehalle Frankfurt (Frankfurt, Alemania); Hallenstadion (Zurich, Suiza); LDLC Arena (Lyon, Francia); Malmö Arena (Malmö, Suecia); MEO Arena (Lisboa, Portugal); Movistar Arena (Madrid, España); Navarra Arena (Pamplona, España); Nokia Arena (Tampere, Finlandia); Paris La Defense Arena (París, Francia); PreZero Arena Gliwice (Gliwice, Polonia); Rockhal (Luxemburgo); Rotterdam Ahoy (Rotterdam, Países Bajos); Scandinavium (Gotemburgo, Suecia); Schleyer-Halle & Porsche-Arena (Stuttgart, Alemania); St Jakobshalle (Basilea, Suiza); Tauron Arena Krakow (Cracovia, Polonia); The 02 (Londres, Reino Unido); The Odyssey Trust/SSE Arena (Belfast, Reino Unido); Uber Arena (Berlín, Alemania); Unibet Arena (Tallin, Estonia); Unipol Forum (Milán, Italia); Unity Arena (Oslo, Noruega); Xiaomi Arena (Riga, Letonia) y Zalgirio Arena (Kaunas, Lituania).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  3. 3 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  4. 4

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  5. 5 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  6. 6 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  7. 7 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  8. 8

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  9. 9 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  10. 10 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Roig Arena se codea con los mejores recintos de Europa

El Roig Arena se codea con los mejores recintos de Europa