Los conciertos de La Pérgola se alían con los festivales y salas de música de Valencia Llobarros, Los Coronas, Canijo de Jerez y Sandra Monfort actuarán en 2026 en el ciclo de la Marina

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:42

Los conciertos de La Pérgola, que se celebran en la Marina de Valencia, fortalece la escena musical local con la colaboración de proyectos de referencia como el festival Love to Rock, Traca, La Prèvia, Discos Oldies, Festival Muv!, Sala 16 Toneladas y el Festival Surforama. Doce conciertos únicos y más de 20 artistas pasarán por el emblemático recinto modernista entre enero y mayo de 2026.

El ciclo matinal frente al mar de València presenta una nueva edición cargada de energía y diversidad musical. Entre los nombres más destacados están Derby Motoreta's Burrito Kachimba y la banda valenciana Llobarros, en colaboración con el festival Love to Rock; Al Dual y Los Coronas, junto a la sala 16 Toneladas; Los Estanques y Canijo de Jerez, con su fusión y psicodelia; Sandra Monfort y Esther; Wau y Los Arrrghs!!! y Tumba Swing, en colaboración con el Festival Surforama; Pony Bravo con su rock experimental; Viva Belgrado y su intensidad emocional; y Oscar Briz & Planet 8, homenajeando el 45 aniversario de R.E.M.

A este cartel se suman proyectos emergentes y colaboraciones con otros sellos, festivales y salas como Traca, La Prèvia, Discos Oldies, Karrots o Festival Muv!, reforzando la escena musical local y consolidando a València como un referente de creatividad y diversidad en la música.

El calendario de actuaciones es el siguiente:

-31 de enero – Festa FESTIVAL LOVE TO ROCK. Derby Motoretas Burrito Kachimba + Llobarros

-07 de febrero – Festa TRACA. Repion + Diamante Negro

-14 de febrero – Festa OLDIES. Camellos + Joseluis

-21 de febrero – Fiesta MUVi. Aurora & The Betrayers + Helen Helen

-28 de febrero – Fiesta LA PREVIA. Sandra Monfort + Esther

-28 de marzo – Festa SALA 16 TONELADAS. Al Dual + Los Coronas

-18 de abril. Pony Bravo + Jhonny B Zero

-25 d'abril – Homenaje 45º Aniversario R.E.M. Oscar Briz & Planet 8 + DJ

-9 de mayo. Los Estanques & Canijo de Jerez

-16 de mayo – Festa SURFORAMA. Wau y Los Arrrghs!!! + Columpio de tumba

-23 de mayo. Rupatrupa

-30 de mayo – Festa KARROTS. Viva Belgrado + Bestia Bebé