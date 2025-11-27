Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves Un total de 7 localidades han pasado la noche por debajo de los 5 grados

María Gardó Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:14

La ola de frío que azota la Comunitat Valenciana durante estos días ha marcado su punto más bajo de temperaturas en la madrugada de este miércoles a jueves. Un total de 7 localidades han pasado la noche por debajo de los 5 grados. En esta ocasión, la que ha marcado la temperatura más baja ha sido Bocairent, que ha llegado a la cifra de -9,8 grados.

Estas son las localidades que han dormido a menos temperatura:

Bocairent -9,8

Xixona -8,1

Agres -6,6

Villena -6,5

Banyeres de Mariola -5,8

Requena -5,7

Calles -5,0

La Canyada -4,6

Ayora -4,1

Alcoi -3,9

Este jueves las temperaturas mínimas seguirán cayendo en la Comunitat Valenciana, con heladas débiles en puntos del interior. Mientras tanto, las máximas irán en ligero ascenso, según pronostica Aemet.