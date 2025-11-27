Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
Un total de 7 localidades han pasado la noche por debajo de los 5 grados
Valencia
Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:14
La ola de frío que azota la Comunitat Valenciana durante estos días ha marcado su punto más bajo de temperaturas en la madrugada de este miércoles a jueves. Un total de 7 localidades han pasado la noche por debajo de los 5 grados. En esta ocasión, la que ha marcado la temperatura más baja ha sido Bocairent, que ha llegado a la cifra de -9,8 grados.
Estas son las localidades que han dormido a menos temperatura:
Bocairent -9,8
Xixona -8,1
Agres -6,6
Villena -6,5
Banyeres de Mariola -5,8
Requena -5,7
Calles -5,0
La Canyada -4,6
Ayora -4,1
Alcoi -3,9
Este jueves las temperaturas mínimas seguirán cayendo en la Comunitat Valenciana, con heladas débiles en puntos del interior. Mientras tanto, las máximas irán en ligero ascenso, según pronostica Aemet.