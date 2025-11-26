Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena era del mismo material del edificio de Campanar de Valencia
Viñedos en Requena, en una imagen de archivo. J. Signes

El municipio del interior de Valencia que ha dormido a -3,1 grados

Cuatro localidades han dormido por debajo de los dos grados

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:39

Aunque no oficialmente, en los termómetros el invierno sí ha llegado a la Comunitat Valenciana. Un total de 17 localidades han pasado la noche a menos de 0 grados en la autonomía. En esta ocasión, la que ha marcado la temperatura más baja en la madrugada de este martes a miércoles no se sitúa en el interior de Castellón (como es habitual), sino que se enclava en la provincia de Valencia.

La localidad que ha dormido con más frío ha sido Requena, que ha anotado -3,1 grados de temperatura. Le sigue Camporrobles con -2,3 grados y Confrides con -2,2 grados.

Estos son los municipios que han anotado las cifras más bajas de temperatura:

Requena -3,1

Camporrobles -2,3

Confrides -2,2

Utiel -2,1

Villena -1,8

El Torola -1,6

Sinarcas -1,4

la Pobla de Benifassà -1,0

Alcoi -0,9

Banyeres -0,8

Este jueves las temperaturas mínimas seguirán cayendo en la Comunitat Valenciana, con heladas débiles en puntos del interior. Mientras tanto, las máximas irán en ligero ascenso.

