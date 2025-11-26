Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La empresa del parking certifica que Vilaplana llegó a las 14:38 horas y se fue a las 19:51 tras la comida con Mazón
Frío en Valencia. EFE

Aemet anuncia heladas, activa otro aviso amarillo por viento este jueves en la Comunitat y apunta el regreso de las lluvias esta semana

El organismo meteorológico espera fuertes rachas de viento en Castellón durante este 27 de noviembre

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:56

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado de nuevo un aviso amarillo en Castellón para este jueves por viento y fenómenos costeros, aunque solo estará activo hasta las 7:30 de la mañana. Además, para el final de semana anuncia el regreso de lluvias escasas en Castellón y Alicante.

Este 27 de noviembre Aemet prevé que las mínimas bajen y heladas débiles en puntos del interior. Sin embargo, las máximas subirán ligeramente, pero de forma más acusada en el interior norte. Viento moderado a fuerte del noroeste en el norte de Castellón, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas de madrugada y tendiendo a flojo a moderado al final del día. En el resto de zonas viento flojo de componente oeste.

El viernes 28 el organismo meteorológico espera cielo poco nuboso o despejado tendiendo a intervalos de nubes altas y temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del noroeste en Castellón, cambiando por la tarde a sureste flojo.

El sábado 29 se seguirá la tendencia, con intervalos de nubes altas. y termómetros que se incrementarán moderadamente. Viento flojo de componente oeste, que podría ser algo más intenso al final del día. Y el domingo 30, especialmente por la mañana, Aemet advierte de precipitaciones escasas especialmente en Castellón y Alicante.

Respecto al frío que puede hacer estos días en España, Aemet apunta que «habrá heladas en zonas del interior. Incluso en la costa mediterránea se bajará de 5 °C a primera hora de la mañana». Aclaran que «el jueves y viernes las temperaturas serán bajas para la época del año, pero no será, ni mucho menos, una ola de frío».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  4. 4

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  5. 5 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  6. 6 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  7. 7

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  9. 9 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet anuncia heladas, activa otro aviso amarillo por viento este jueves en la Comunitat y apunta el regreso de las lluvias esta semana

Aemet anuncia heladas, activa otro aviso amarillo por viento este jueves en la Comunitat y apunta el regreso de las lluvias esta semana