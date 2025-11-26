Aemet anuncia heladas, activa otro aviso amarillo por viento este jueves en la Comunitat y apunta el regreso de las lluvias esta semana El organismo meteorológico espera fuertes rachas de viento en Castellón durante este 27 de noviembre

J.Zarco Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:56

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado de nuevo un aviso amarillo en Castellón para este jueves por viento y fenómenos costeros, aunque solo estará activo hasta las 7:30 de la mañana. Además, para el final de semana anuncia el regreso de lluvias escasas en Castellón y Alicante.

Este 27 de noviembre Aemet prevé que las mínimas bajen y heladas débiles en puntos del interior. Sin embargo, las máximas subirán ligeramente, pero de forma más acusada en el interior norte. Viento moderado a fuerte del noroeste en el norte de Castellón, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas de madrugada y tendiendo a flojo a moderado al final del día. En el resto de zonas viento flojo de componente oeste.

El viernes 28 el organismo meteorológico espera cielo poco nuboso o despejado tendiendo a intervalos de nubes altas y temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del noroeste en Castellón, cambiando por la tarde a sureste flojo.

El sábado 29 se seguirá la tendencia, con intervalos de nubes altas. y termómetros que se incrementarán moderadamente. Viento flojo de componente oeste, que podría ser algo más intenso al final del día. Y el domingo 30, especialmente por la mañana, Aemet advierte de precipitaciones escasas especialmente en Castellón y Alicante.

Respecto al frío que puede hacer estos días en España, Aemet apunta que «habrá heladas en zonas del interior. Incluso en la costa mediterránea se bajará de 5 °C a primera hora de la mañana». Aclaran que «el jueves y viernes las temperaturas serán bajas para la época del año, pero no será, ni mucho menos, una ola de frío».