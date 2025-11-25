Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Viento en Valencia. Jesús Signes

Aemet cambia su previsión, anuncia heladas y activa un doble aviso amarillo este miércoles en la Comunitat

El organismo meteorológico espera rachas muy fuertes de viento

J.Zarco

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología ha cambiado su previsión y ha activado un aviso amarillo en Alicante hasta las 14:30 hroas por fenómenos costeros para este miércoles. En principio solo estaba prevista la alerta en Castellón por la mañana, pero se ha ampliado durante todo el día.

Para el miércoles 26 Aemet anuncia un cielo poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos por la mañana en el interior de la mitad norte. Los termómetros bajarán, produciéndose las mínimas al final del día y con probabilidad de heladas débiles en el interior norte.

Habrá viento moderado del noroeste, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte de Castellón durante la jornada, y que no se descartan en el litoral de Alicante y tendiendo a amainar por la tarde en la mitad sur.

El jueves 27 las mínimas seguirán en descenso, con heladas débiles en puntos del interior, mientras que las máximas en ligero ascenso, más acusado en el interior norte. Viento del noroeste en Castellón, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas de la mitad norte a primeras horas y tendiendo a amainar por la tarde. En el resto de zonas viento flojo del oeste disminuyendo a viento flojo variable la segunda mitad del día.

De cara al viernes 28 se esperan intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso y viento flojo de componente oeste, que rolará a este en horas centrales.

Pese a que todavía quedan varios días y la previsión puede variar, para el domingo 30 Aemet anuncia el regreso de las lluvias en prácticamente toda la Comunitat.

