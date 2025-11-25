La localidad de la Comunitat Valenciana que ha registrado la temperatura mínima este martes La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el naranja este martes por fuentes rachas de viento y fenómenos costeros

Sara Bonillo Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 10:11

El paso de la masa de aire frío por la Comunitat ha dejado temperaturas por debajo de la media para esta época del año. Los valores tocaron fondo durante la madrugada del sábado, que fue la más gélida de la semana, dejando nevadas en algunas localidades como Vilafranca y Morella.

El domingo los termómetros volvieron a repuntar, pero los valores han vuelto a descender durante esta madrugada. La temperatura mínima de este martes se ha registrado en El Toro (Castellón) con 0,4 grados, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). El ranking lo completan Castielfabib (0,8ºC) y la Pobla de Benifassà con (1ºC).

Temperaturas mínimas de este martes, según Avamet:

- El Toro: 0,4ºC

- Castielfabib: 0,8ºC

- La Pobla de Benifassà: 1ºC

- Confrides: 1ºC

- Vallanca: 1,1ºC

- Vilafranca: 1,8ºC

- Ares del Maestrat: 1,8ºC

- Castellfort: 1,9ºC

- Olocau del Rey: 2,1ºC

- Ademuz: 2,1ºC

- Puebla de San Miguel: 2,3ºC

Este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso naranja en Castellón por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, desde las 5:30 hasta las 16:30 horas. Será entonces cuando pase a ser amarillo hasta el final del día.

Durante esta jornada se prevé un cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en la mitad sur la primera mitad del día, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en bajada en el tercio norte. Viento moderado del noroeste; en Castellón será ocasionalmente fuerte y se esperan rachas muy fuertes, menos probables en el litoral sur.

El miércoles seguirá activo el aviso amarillo en Castellón por fenómenos costeros hasta las 9:30 horas. Para este día Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte de Castellón durante la jornada y tendiendo a amainar por la tarde en la mitad sur. También cielo poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos por la mañana en el interior de la mitad norte. Los termómetros seguirán bajando, produciéndose las mínimas al final del día y con heladas débiles en el interior norte.

El jueves 27, de nuevo cielo poco nuboso o despejado. Las máximas en ligero ascenso en el interior de la mitad norte y con un un pequeño descenso en el litoral central y tercio sur. También habrá heladas débiles en el interior. Viento flojo de componente oeste tendiendo al final del día a flojo de dirección variable.

Por último, el viernes 28 el mercurio subirá, siendo más acusado en el caso de las máximas en la mitad sur. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste por la mañana.