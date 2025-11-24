Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros La alerta pasará a ser amarilla desde las 16:30 horas de la tarde

J.Zarco Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:26 | Actualizado 17:52h.

Valencia ha vivido este lunes un día en el que el viento ha sido protagonista y ha obligado a intervenir a bomberos en ciertas zonas de la ciudad ante la caída de árboles, ramas o el desplome de un toldo. En algunos puntos de la Comunitat, las rachas de viento han llegado a ser de 129 kilómetros por hora, como en la localidad alicantina de Xixona.

Este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso naranja en Castellón por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, desde las 5:30 hasta las 16:30 horas. Será entonces cuando pase a ser amarillo hasta el final del día.

El organismo meteorológico espera un cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en la mitad sur la primera mitad del día, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en bajada en el tercio norte. Viento moderado del noroeste; en Castellón será ocasionalmente fuerte y se esperan rachas muy fuertes, menos probables en el litoral sur.

El miércoles sigue activo un aviso amarillo en Castellón por fenómenos costeros hasta las 9:30 horas. Para este día Aemer anuncia posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte de Castellón durante la jornada y tendiendo a amainar por la tarde en la mitad sur. También cielo poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos por la mañana en el interior de la mitad norte. Los termómetros seguirán bajando, produciéndose las mínimas al final del día y con heladas débiles en el interior norte.

El jueves 27, de nuevo cielo poco nuboso o despejado. Las máximas en ligero ascenso en el interior de la mitad norte y con un un pequeño descenso en el litoral central y tercio sur. También habrá heladas débiles en el interior. Viento flojo de componente oeste tendiendo al final del día a flojo de dirección variable.

Por último, el viernes 28 el mercurio subirá, siendo más acusado en el caso de las máximas en la mitad sur. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste por la mañana.