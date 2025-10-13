Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos
El río Girona a su paso por la Vall d'Ebo, en una imagen de archivo. J. Iglesias

El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2

El año 2025 ha dejado precipitaciones fuera de los común en una zona entre la Marina Alta y La Safor

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:00

En el interior norte de la provincia de Alicante se esconde un pequeño triángulo de apenas veinte kilómetros cuadrados donde el año 2025 está siendo ... un año de récord. Los municipios de Vall d'Ebo, Vall de la Gallinera y Villalonga conforman una zona donde la lluvia ha caído con una persistencia poco habitual: más de 1.000 litros por metro cuadrado en cada uno de ellos hasta el 13 de octubre, según los datos que maneja Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología), que maneja una extensa red de medidores.

