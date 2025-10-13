Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Es Alert enviado por Emergencias. LP

Emergencias envía un Es-Alert a municipios como Gandia, Sueca, Alzira o Cullera

El episodio de riesgo se prolonga hasta las tres de la tarde

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:11

Emergencias ha enviado un aviso Es-Alert a los teléfonos móviles de localidades como Gandia, Sueca, Alzira y Cullera en previsión de las lluvias que se producirán en las próximas horas hasta las tres de la tarde.

En estas zonas es donde se están localizando las lluvias más intensas durante esta mañana. En Gandia las precipitaciones han superado los 120 litros por metro cuadrado en algo más de una hora.

El aviso ha llegado unos minutos después de que se decretara la alerta roja en el litoral sur de la Comunitat para el día. Según el texto del mensaje enviado la situación será complicada por lluvias fuertes hasta las tres de la tarde.

En el mensaje se dan recomendaciones como evitar los viajes, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico. También aconseja no realizar actividades cerca los cauces de ríos y barrancos.

Otra de las recomendaciones es que si la persona se encuentra en una zona inundable se desplace a pisos superiores y que se siga las recomendaciones de las autoridades.

