Aemet activa el aviso rojo en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 l/m2 en una hora Gandia ha sufrido lluvias torrenciales durante la mañana del lunes

Nacho Ortega Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 13:03 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

Aviso rojo en el litoral sur de Valencia. Aemet ha activado poco después de las 12 horas el riesgo máximo por lluvias torrenciales después de que la dana Alice haya dejado en Gandia precipitaciones de 100 l/m2 en apenas una hora.

El aviso rojo está activo desde las 12 hasta las 14:59 horas, y a partir de esa hora se mantiene al aviso naranja hasta medianoche por lluvias de 60 mm/hora en una hora en el litoral norte de Alicante y de Valencia y de 40 l/m2 por hora en el litoral norte de Alicante y todo el litoral de Valencia y Castellón.

A partir de la medianoche del lunes permanece un aviso amarillo en las mismas zonas, desde el norte de Alicante al norte de Castellón, por riesgo de precipitación acumulada en una hora de 30 mm (l/m2).

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es