La alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología llega con Gandia ya inundada La Aemet actualiza sus previsiones cuando en enclaves de La Ribera y La Safor habían caído ya más de 100 litros en una hora

Álex Serrano López Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 13:14

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en alerta roja al litoral sur de Valencia cuando varias localidades de La Ribera y La Safor ya habían sufrido un auténtico aguacero. Gandia, por ejemplo, ya estaba inundada cuando a las 12.37 horas la Aemet ha aumentado el aviso naranja a rojo con el aviso de la presencia de «tormentas de intensidad torrencial». El ES-Alert enviado por Emergencias ha llegado ocho minutos más tarde.

Aemet ha alertado de que una gran tormenta se extiende desde El Saler hasta Oliva. «La intensidad es torrencial en toda la comarca de La Safor, desde la Valldigna hasta Oliva. Peligro extremo. Aviso rojo activado», ha indicado la agencia en un mensaje en sus redes sociales. Las tormentas progresan hacia el norte de la provincia.

Cabe destacar que desde primera hora había activo un aviso naranja, pero en los últimos minutos las tormentas que llegan desde el mar se han recrudecido, lo que ha hecho que Aemet actualice sus avisos. Han llegado, eso sí, tarde para muchas localidades, ya que en algunos puntos habían caído ya más de 100 litros. Según la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet), los acumulados superan los 120 litros en Gandia (102 en una hora) y los 100 en Benirredrà, de los que 85 se han acumulado en una hora. Otras cantidades hablan de 81 en Benifairó de la Valldigna, 76 en Beniflà, 74 en Rafelcofer, 72 en Palmera, 65 en Favara o 62 en Simat de la Valldigna.