Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos
Una calle de Gandia, anegada este lunes por la mañana.
Una calle de Gandia, anegada este lunes por la mañana. LP

La alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología llega con Gandia ya inundada

La Aemet actualiza sus previsiones cuando en enclaves de La Ribera y La Safor habían caído ya más de 100 litros en una hora

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:14

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en alerta roja al litoral sur de Valencia cuando varias localidades de La Ribera y La Safor ya habían sufrido un auténtico aguacero. Gandia, por ejemplo, ya estaba inundada cuando a las 12.37 horas la Aemet ha aumentado el aviso naranja a rojo con el aviso de la presencia de «tormentas de intensidad torrencial». El ES-Alert enviado por Emergencias ha llegado ocho minutos más tarde.

Aemet ha alertado de que una gran tormenta se extiende desde El Saler hasta Oliva. «La intensidad es torrencial en toda la comarca de La Safor, desde la Valldigna hasta Oliva. Peligro extremo. Aviso rojo activado», ha indicado la agencia en un mensaje en sus redes sociales. Las tormentas progresan hacia el norte de la provincia.

Cabe destacar que desde primera hora había activo un aviso naranja, pero en los últimos minutos las tormentas que llegan desde el mar se han recrudecido, lo que ha hecho que Aemet actualice sus avisos. Han llegado, eso sí, tarde para muchas localidades, ya que en algunos puntos habían caído ya más de 100 litros. Según la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet), los acumulados superan los 120 litros en Gandia (102 en una hora) y los 100 en Benirredrà, de los que 85 se han acumulado en una hora. Otras cantidades hablan de 81 en Benifairó de la Valldigna, 76 en Beniflà, 74 en Rafelcofer, 72 en Palmera, 65 en Favara o 62 en Simat de la Valldigna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  6. 6 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  7. 7 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  8. 8 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  9. 9

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  10. 10 La Universitat de València suspende las clases presenciales este lunes por la alerta naranja por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología llega con Gandia ya inundada