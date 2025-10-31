Los técnicos superiores sanitarios, en huelga en la Comunitat Los próximos paros en los hospitales valencianos se realizarán los próximos 3 y 4 de noviembre

Los hospitales valencianos registran nuevas jornadas de protestas, esta vez por parte de los técnicos superiores sanitarios, que se suman a la huelga nacional convocada para los días 30 y 31 de octubre y los días 3 y 4 noviembre, para reivindicar sus demandas «históricas», que llevan reclamando más de 40 años.

El representante autonómico del comité de huelga de Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), y presidente del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunitat Valenciana, Juan Felipe Rodríguez, ha destacado el éxito de la primera jornada de huelga «ante la falta de cumplimiento» de los Ministerios de sus demandas: «Llevamos 18 años de tomadura de pelo».

En ese sentido, Rodríguez, que ha criticado «irregularidades» de gerencias en hospitales al hacer cumplir los servicios mínimos decretados. El responsable también ha resaltado que están «muy satisfechos y concienciados» con esta huelga nacional, con la que reclaman el reconocimiento del carácter oficial de profesión sanitaria titulada y reglada, una retribución adecuada con el grupo B que establece para ellos el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) desde 2007, la homologación de la titulación oficial con el entorno europeo y la creación de diplomas de acreditación avanzada.

Rodríguez también ha criticado «el engaño» del Ministerio de Sanidad del pasado mes de junio, cuando «se comprometió a asumir la tabla reivindicativa», lo que llevó a desconvocar el paro de dos días convocados, pero «no ha cumplido nada de lo que nos dijeron» a pesar de que salvo la retribución adecuada con el grupo B que establece para ellos el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) desde 2007 «no comporta gasto económico ninguno». Por ello, ha advertido de que si no atienden a sus reivindicaciones «no habrá más remedio que ir a la huelga indefinida».

Los técnicos superiores sanitarios también tienen planeada una manifestación que recorrerá Madrid el lunes 3. Desde el Ministerio de Hacienda, los profesionales pasarán por el Ministerio de Educación y finalizarán la marcha a las puertas del Ministerio de Sanidad, con el objetivo de mostrar su malestar ante los tres departamentos.