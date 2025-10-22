Sanidad licitará en 2026 las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital de La Plana Contará con 77 consultas médicas, 25 consultas de enfermería y 4 salas técnicas/enfermería

La Conselleria de Sanidad licitará en 2026 las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Universitario de La Plana en Vila-real por un valor cercano a los 25 millones de euros.

Así lo ha anunciado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante el acto de conmemoración del 25 aniversario del Hospital de La Plana, en el que ha informado también de la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital con cuatro boxes nuevos y una sala de intervención, cuya ejecución está prevista también para el próximo año, con una inversión cercana al millón de euros.

En concreto, el nuevo edificio de consultas externas contará con 77 consultas médicas, 25 consultas de enfermería, 4 salas técnicas/enfermería, un Hospital de Día de 550 metros cuadrados en zonas separadas de adultos y pediátrico y 7 salas de trabajo administrativo.

En cuanto a la ampliación del hospital, se ha aprobado ya el plan funcional para las Fases I y II. La Conselleria de Sanidad trabaja en la preparación del expediente de contratación para la redacción del proyecto y la dirección de esta obra, que supondrá un nuevo bloque constructivo de unos 4.000 m2 distribuidos en cuatro niveles y que albergará, entre otros servicios, una nueva unidad de endoscopias, «dotada con el más moderno equipamiento e instalaciones para este tipo de pruebas».

Está prevista la licitación de este contrato de redacción de proyecto y dirección de obra en el primer trimestre de 2026 con una inversión total de más de 20 millones de euros.

En este sentido, el conseller ha destacado el trabajo de la Conselleria de Sanidad para conseguir «altos niveles de calidad y mayores espacios para poder ofrecer una óptima asistencia a toda la ciudadanía e ir avanzando constantemente».

Así, Gómez ha señalado que el Hospital Universitario de La Plana, durante sus 25 años de crecimiento, es ejemplo de ello, «pasando de 180 camas a 255, aumentando el servicio de urgencias en más de un 40 por ciento, y la actividad quirúrgica un 35 %». Esto «demuestra que tenemos un sistema valenciano de salud consolidado, que funciona bien, en el que hemos hecho la mayor inversión de la historia, con más de 9.100 millones de euros», ha dicho.

«El Hospital Universitario de La Plana ha ampliado capacidad, diversificado asistencia y consolidado su papel como referente comarcal, cubriendo la asistencia de más de 200.000 ciudadanos», ha señalado el conseller de sanidad.

Por último, Marciano Gómez ha querido agradecer a los más de 1.000 profesionales al servicio del hospital que han formado parte de «esta gran familia». «Estos 25 años son el reflejo del esfuerzo, la dedicación y la pasión de todos ellos», ha subrayado.

La historia del Hospital de La Plana comenzó en octubre del año 2000, inicialmente integrado en el Servicio Valenciano de Salud, en 2003 pasó a depender de la Agencia Valenciana de Salud y, desde 2013, forma parte de la Conselleria de Sanidad.

Actualmente, en virtud del Decreto Ley 2/2024, el Hospital de La Plana se integra en la Agrupación Sanitaria Interdepartamental de Castellón, junto a los departamentos de Vinaròs y Castellón, el Consorcio Hospitalario Provincial y el Hospital de Crónicos y Larga Estancia (HACLE) de La Magdalena.

Desde noviembre de 2012, el Hospital de La Plana está acreditado como Hospital Universitario, consolidándose como referente en la docencia y formación sanitaria especializada. En este sentido, cerca de 350 Médicos Internos Residentes (MIR) de diferentes especialidades han completado su formación en el centro.

