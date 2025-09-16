Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un equipo médico prepara a un paciente para una prueba en el hospital. Hoy

Los médicos alertan de que los turnos de tardes en los hospitales aumentarán los ingresos de pacientes por la noche

La nueva medida puede tensionar las áreas de preingreso y observación, zonas que ya están saturadas muchos días, a veces con enfermos en los pasillos

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:13

Actualmente casi a diario en los hospitales públicos valencianos las salas de preingreso y observación están prácticamente llenas de pacientes esperando una cama para subir ... a planta. Allí pueden pasar varias horas o algún día, y si hay saturación, incluso llegan a estar en los pasillos. Pero esta situación se va a agravar con los nuevos turnos de tardes que comenzarán a partir del 1 de octubre. Los médicos alertan de que muchas pruebas diagnósticas y operaciones van a necesitar un ingreso del enfermo, ya que en algunas habrá complicaciones no previstas, y si esto ocurre ya por la noche, tensionará todavía más los centros sanitarios en un horario con menos personal para atender.

