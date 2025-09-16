Los médicos alertan de que los turnos de tardes en los hospitales aumentarán los ingresos de pacientes por la noche

Actualmente casi a diario en los hospitales públicos valencianos las salas de preingreso y observación están prácticamente llenas de pacientes esperando una cama para subir ... a planta. Allí pueden pasar varias horas o algún día, y si hay saturación, incluso llegan a estar en los pasillos. Pero esta situación se va a agravar con los nuevos turnos de tardes que comenzarán a partir del 1 de octubre. Los médicos alertan de que muchas pruebas diagnósticas y operaciones van a necesitar un ingreso del enfermo, ya que en algunas habrá complicaciones no previstas, y si esto ocurre ya por la noche, tensionará todavía más los centros sanitarios en un horario con menos personal para atender.

Porque hasta ahora esas operaciones y pruebas se hacen en turno matinal, y se dispone de todo el día para atender ese post operatorio, con las posibles complicaciones que haya, y para que se libere una cama en la que ingresar al paciente. Pero con el nuevo horario vespertino, que acabará, dependiendo del servicio, a las 21 o las 22 horas de lunes a jueves, esas horas posteriores a muchas intervenciones serán ya de madrugada, cuando sólo estarán los médicos y enfermeras de guardia.

Para los facultativos, esto puede generar problemas, sobre todo cuando haya épocas de saturación en los hospitales, como suele ocurrir en invierno. «Los pacientes operados por las tardes van a generar más presión asistencial, y eso a ver quién lo asume. Si un paciente empeora tras una prueba a las 22 horas y ya apenas queda personal, a ver qué pasa», señala Víctor Girbés, coordinador médico del sindicato UGT. «Por la noche la dotación de personal es menor, así que todas las complicaciones que se produzcan en cirugías van a sobrecargar las UCI, las salas de Reanimación, todo eso dificultará la planificación de camas de los hospitales», añade. «No quedará otra que duplicar camas en las habitaciones, o en algunas triplicar».

También avisa de lo que puede ocurrir Amparo Moya, médico cirujana y responsable de personal en formación del sindicato CSIF. «Estos turnos afectan también a anestesia y hospitalización. Si tienes un quirófano programado y si es una cirugía sin ingreso, ese paciente en principio se va a su casa, pero hay que tener en cuenta que muchos pacientes pueden tener complicaciones y requerir ingresos», explica. «Habrá saturación seguro, por eso tienes que tener una planificación y saber cómo está la situación hospitalaria», indica Moya.

La facultativa también apunta: «Vamos a un periodo de gripes, por lo que el colapso puede ser aún mayor. Si a eso le sumas los ingresos hospitalarios de los pacientes que vienen del programa de tarde, y si luego por la noche en planta sólo se queda una o dos enfermeras por servicio, no pueden abarcar todo lo que hay. Cualquier movimiento de esta magnitud Sanidad lo debería haber consultado para ver cómo se va a planificar».

Tanto los médicos como los jefes de servicio de los hospitales están pidiendo desde este verano un refuerzo de personal para que se pueda poner en marcha con garantías este nuevo horario de tardes. Sin embargo, los gerentes de los departamentos de salud no han pedido más personal a Sanidad y desde la conselleria se dejó claro que por el momento tampoco se iba a hacer. La única vía, como informó este diario, es retener con nuevos contratos a los MIR que acaban su formación como especialistas este mes y que permitirían contar con más médicos para dar servicio a partir de octubre.

«Si quieren abrir el turno de tardes tienen que poner más médicos para reforzar, pero no sólo quirúrgicos, sino también de intensivos, de Reanimación, de todos los servicios, tiene que ser un turno completo, porque sino se va a sobrecargar a los médicos de las mañanas, que deberán hacer más tardes», expresa Girbés. «Además puede agravar el déficit de camas en muchos hospitales, sobre todo en invierno, con una población envejecida como la que tenemos. Lo correcto sería abrir las salas auxiliares para esos enfermos que van a operar por las tardes», matiza el facultativo.

Precisamente por esta falta de refuerzos, los médicos señalan también que no sólo se trata de los quirófanos y las consultas, sino que por las tardes se van a encontrar con ciertos problemas, como que los laboratorios sólo funcionan de urgencias, hay menos personal para hacer electros y otras pruebas complementarias que si no hay personal no se podrán hacer, y son importantes para dar un adecuado servicio al paciente que se trate por la tarde. «Si no hay planificación habrá una deficiente atención sanitaria para los pacientes y sobrecarga para el personal, así que queremos una sanidad de calidad. Y también que haya conciliación para los profesionales», destaca Moya.

Por su parte, Girbés dice que los médicos ya hacen al menos cuatro guardias al mes, lo que significa trabajar todo el día completo, y si además «nos ponen otras cuatro o cinco tardes al mes, nadie va a poder conciliar», critica el facultativo. «Al final vamos a trabajar tres días por la mañana y dos de tarde o de guardia cada semana, tienen que contratar más gente», añade.