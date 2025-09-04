Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sanidad pospone sin fecha la atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
Mostrador de atención al público en un centro de salud. Vicente Vicéns

Sanidad pospone sin fecha la atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre

El conseller lo ha comunicado este jueves a los directores de Primaria de los departamentos de salud

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:34

La nueva organización de los centros de salud, que a partir del 1 de octubre iban a atender de forma ordinaria también en horario de ... tardes entre semana, tendrá que esperar. Sanidad ha decidido posponer sin fecha esta medida, que se anunció antes del verano, tal y como ha comunicado este jueves el conseller, Marciano Gómez, a los directores de Atención Primaria de los departamentos de salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Tres vecinos persiguen y atrapan a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  5. 5 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  6. 6 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  7. 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  8. 8 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  9. 9 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  10. 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sanidad pospone sin fecha la atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre

Sanidad pospone sin fecha la atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre