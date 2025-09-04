Sanidad pospone sin fecha la atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre

La nueva organización de los centros de salud, que a partir del 1 de octubre iban a atender de forma ordinaria también en horario de ... tardes entre semana, tendrá que esperar. Sanidad ha decidido posponer sin fecha esta medida, que se anunció antes del verano, tal y como ha comunicado este jueves el conseller, Marciano Gómez, a los directores de Atención Primaria de los departamentos de salud.

La medida buscaba aumentar la accesibilidad de los pacientes y reducir la demora en la atención. Para ello se ampliaba el horario de consultas a las tardes de forma ordinaria, y a cambio los profesionales dejarían de trabajar los sábados. Sin embargo, este jueves la conselleria ha optado por paralizar estos cambios y mantener por el momento el actual formato, en el que los médicos trabajan por las mañanas hasta las 15 horas y seguirán haciendo un sábado para completar su horario laboral.

El personal sanitario trabaja un promedio de unos ocho sábados al año en los centros de salud, en los que se atienden únicamente urgencias. El motivo que explica Sanidad para haber decidido este cambio de planes es que va a esperar a evaluar cómo se desarrolla el nuevo modelo de productividad, en el que se premia la reducción de la demora y otras actuaciones que mejoren la calidad de la atención.

Este modelo comenzó con carácter retroactivo en julio y estará presente en pruebas hasta diciembre. Si Sanidad quiere esperar a evaluar este modelo, aunque se no se han dado fechas aún, pero es lógico interpretar que el nuevo modelo previsto para octubre para atender por las tardes se retrase al menos hasta enero.