El nuevo horario de tardes obligará a reprogramar miles de citas en los hospitales valencianos

El nuevo turno ordinario de tardes que comenzará el 1 de octubre en todos los hospitales de la Comunitat no sólo afectará a los profesionales ... sanitarios, que tendrán horarios diferentes, sino también a los pacientes. El motivo es que al cambiar ese horario, la agenda que ya tenía programada el facultativo desde hace meses se tendrá que modificar. Hay miles de citas en los hospitales y consultas externas ya asignadas para octubre, noviembre o diciembre (e incluso para 2026), y durante las próximas semanas los centros deberán avisar a los pacientes de que cambian de hora o de día porque el médico tendrá que trabajar por la tarde y ya no podrá atenderlos en el horario que se le había dado por la mañana.

Cada médico cambiará su horario para hacer al menos una tarde a la semana, con un máximo de seis mensuales, y cuando vaya en turno vespertino no trabajará por la mañana, como ya indicó el conseller, Marciano Gómez, en julio al anunciar esta medida para todos los hospitales. Eso implica que todas las consultas que tenía citadas por la mañana deberán ser reprogramadas. Los especialistas hospitalarios suelen tener las agendas ocupadas con varios meses de antelación, tanto por la lista de espera que hay como porque muchos casos requieren revisiones cada cierto tiempo y ya está prevista la visita del paciente.

La medida comenzará a ponerse en marcha en octubre sin aumento de personal, pero el conseller ya apuntó que se analizará si hace falta un refuerzo conforme avancen las semanas. «Estamos estudiando las necesidades que hacen falta y si hubiera que contratar profesionales, se contrataría, si hacen falta médicos o enfermería», indicó Gómez en julio. En este sentido, el próximo 24 de septiembre acaban su formación MIR en la Comunitat los residentes de las especialidades quirúrgicas, que empezaron en 2020, así que Sanidad tiene una ocasión de oro para hacerles contrato y reforzar esos nuevos turnos de tarde.

Porque lo previsto para el inicio es contar con la plantilla que hay actualmente, lo que implicará reducir el personal por las mañanas para poner profesionales por las tardes, lo que critican los sindicatos. «Van a quitar recursos de la mañana para ponerlos por la tarde, esto supone cambiar las condiciones de vida de los profesionales, deberían contratar, pero por ahora no es su idea», indica María José Gimeno, vicesecretaria general del Sindicato Médico CESM.

Y también desde UGT, la secretaria de Salud, Eva Plana, apunta: «Va a afectar tanto a los profesionales como a los pacientes cuando les cambien las citas. Está habiendo falta de transparencia, los trabajadores lo deben conocer, no se sabe cómo serán los turnos de tardes. Hemos pedido una reunión a la conselleria para ver cómo se va a implantar». Y añade: «Supone un cambio de modelo que conlleva modificaciones de condiciones laborales, va a afectar a la conciliación, no se puede hacer sin aumentar la plantilla. No se ha hecho un estudio previo de las necesidades y los recursos que hacen falta», lamenta.

Durante este mes de agosto Sanidad se está reuniendo con los gerentes y jefes de servicio de los hospitales de la Comunitat para explicarles a grandes rasgos esta nueva medida, que se llama 'Plan para el impulso de la actividad ordinaria hospitalaria de tardes'. Les han pedido que elaboren un borrador del personal que está dispuesto a trabajar por las tardes, para intentar primero contar con voluntarios. Pero desde los departamentos ya están avisando a Sanidad de que no tienen gente dispuesta, y ante la escasez de gente que se está postulando, los turnos se tendrán que completar con el resto de profesionales de forma obligatoria.

El nuevo sistema horario priorizará las consultas de baja carga técnica, que tendrán un promedio establecido de entre 10 y 15 minutos de atención por paciente, dejando las de alta complejidad para realizarlas dos veces al mes, ya que requieren de más personal y técnicas como exploraciones, o implican patologías complejas. Y en cuanto a servicios que hagan exploraciones, como puede ser Digestivo con endoscopias, se activarán dos tardes de atención a la semana. Por lo que respecta a la cirugía, sólo se hará por la tarde de forma programada las de baja y mediana complejidad, como biopsias, artroscopias o hernias, y no se incluyen en ese turno vespertino las operaciones más complicadas.

Sanidad irá evaluando mes a mes los resultados de este nuevo plan de actividad por las tardes, y por ello se valorará, en función de las necesidades de cada servicio y hospital, si se requiere un refuerzo de personal. Tanto los profesionales como los sindicatos alertan de que esta medida se podrá implantar en los hospitales grandes, que tienen una suficiente dotación de personal, pero será muy difícil llevarlo a cabo en los centros comarcales, escasos de profesionales, porque dejarían desatendidas las mañanas. Aunque para eso la conselleria realizó las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales, donde un médico de un hospital grande puede desplazarse para trabajar algunos días a otro más pequeño de su misma ASI si el servicio lo requiere.