Urgente Las localidades donde más está lloviendo hoy en la Comunitat: hasta 47 l/m2 en una hora
Un otorrino en la consulta con una paciente. Alfredo Aguilar

El nuevo horario de tardes obligará a reprogramar miles de citas en los hospitales valencianos

Los departamentos ya están pidiendo médicos voluntarios para los turnos de octubre, aunque cada facultativo hará hasta seis jornadas vespertinas al mes

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:26

El nuevo turno ordinario de tardes que comenzará el 1 de octubre en todos los hospitales de la Comunitat no sólo afectará a los profesionales ... sanitarios, que tendrán horarios diferentes, sino también a los pacientes. El motivo es que al cambiar ese horario, la agenda que ya tenía programada el facultativo desde hace meses se tendrá que modificar. Hay miles de citas en los hospitales y consultas externas ya asignadas para octubre, noviembre o diciembre (e incluso para 2026), y durante las próximas semanas los centros deberán avisar a los pacientes de que cambian de hora o de día porque el médico tendrá que trabajar por la tarde y ya no podrá atenderlos en el horario que se le había dado por la mañana.

